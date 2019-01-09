Эмиссар США по Ближнему Востоку покинул свой пост 9.01.2019, 8:32

В задачи Энтони Зинни входило продвижение аналога НАТО в регионе.

Спецпосланник администрации Дональда Трампа по урегулированию в странах Персидского залива, генерал Корпуса морской пехоты США в отставке, Энтони Зинни покидает свой пост. Эту информацию подтвердили во вторник, 8 января, в американском Госдепартаменте, сообщает dw.com.

В задачи Зинни, в частности, входило продвижение идеи создания Ближневосточного стратегического альянса (MESA, Middle East Strategic Alliance) - аналога НАТО в регионе.

Военно-политический блок предполагалось сделать максимально широким. Идею его формирования, в частности, обсуждал в марте 2018 года министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, к альянсу планировали присоединиться Египет и Иордания. Основной задачей MESA должно было стать проведение курса на "сдерживание Ирана" в регионе.

"Не смог сгладить противоречия"

Говоря о причинах своей отставки, Энтони Зинни, в частности, отметил, что не смог сгладить противоречия между Катаром и международной коалицией под эгидой Саудовской Аравии, передает CBS News. Кроме того, отставной генерал не увидел у региональных держав готовности признать посредническую роль США. Наконец, по словам Зинни, представители администрации Трампа параллельно с ним вели работу по продвижению концепции MESA, уточняет AFP.

Назначенец Тиллерсона

Кандидатуру Энтони Зинни на пост спецпосланника по делам стран Персидского залива в августе 2017 года выдвинул занимавший на тот момент пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон.

Нынешний руководитель американского внешнеполитического ведомства Майкл Помпео проводит турне по государствам Персидского залива в надежде заручиться поддержкой союзников Вашингтона для совместных действий против Ирана.