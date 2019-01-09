Лукашенко 30 лет назад: драка в колхозе, разлад в семье, первые выборы 9.01.2019, 8:38

1989 год стал одним из самых определяющих в судьбе будущего диктатора.

Сайт UDF.BY рассказывает, что происходило тридцать лет назад в жизни руководителя совхоза из Шкловского района.

Председатель совхоза «Городец»

Ольга Павлова, начавшая работать в шкловской районной газете в 1989 году, в книге «Шклоўскія страсці» описала знакомство с 34-летним Лукашенко.

С коллективом совхоза, май 1988 года

«Директор совхоза «Городец» не стал принимать меня в своем кабинете. Он сказал: «Не люблю я кабинеты. Давайте пойдем на мехдвор». Там, на мехдворе мы с ним и общались. Никогда до этого ничего подобного в хозяйствах не видела», – написала в книге Ольга Павлова.

Придя в редакцию, журналистка обнаружила, что давно работающие в газете коллеги ее восторгов по поводу Лукашенко не разделяют: мол, он любит пустить пыль в глаза.

Есть и такое мнение: областным властям надоело, что их критикуют за убыточный совхоз (в то время это было редкостью), и они решили помочь ему выйти на рентабельную работу.

Разлад в семье

Как известно, после избрания Лукашенко президентом в 1994 году, супруга Галина Родионовна не переехала в Минск вслед за мужем. По всей видимости, разлад между ними был уже в 1989 году. Ольга Павлова в своей книге писала, что «Шклов полнился слухами и про амурные подвиги директора совхоза».

Согласно нескольким версиям работавшая в детском саду Галина Родионовна не хотела разводиться из-за сыновей, желая сохранить им отца: в 1989 году Вите было 13 лет, а Диме всего 8.

Уголовное дело за избиение работника совхоза

Против молодого директора в 1989 году возбудили уголовное дело за избиение подчиненного тракториста. Все версии говорят о том, что тот был пьяным и плохо работал. Но оправдывает ли это рукоприкладство?

Несколько лет назад сам Лукашенко описал тот скандальный эпизод своей биографии, заявив «да, я применил физическую силу».

«Я вижу этого Бондуркова пьяным. Я спрашиваю его: «Володя (по-моему, его Володей звали), где ты бросил трактор? Это же ты его просил». В ответ он выругался матом. Ну, я мужик здоровый, и я был еще сильнее тогда. А он ко мне подскакивает, чтобы порисоваться перед друзьями. Ну, вот он ко мне подскочил, я его взял за груди, он поддатый сильно был. Ещё и при свидетелях. Если бы один на один, точно бы по-мужски... А так я его взял и бросил, и он кувырком с этой горы с песком полетел. Завернулся, руки отряхнул и пошел», – рассказал правитель Беларуси в книге Григория Иоффе «Переоценивая Лукашенко: Беларусь в культурном и геополитическом контексте».

Уголовное дело до суда не дошло: местный райсовет не дал согласия снять неприкосновенность со своего депутата.

По версии Лукашенко, уголовным делом его пугали из-за неожиданного участия в выборах народных депутатов СССР.

Борьба с номенклатурой на выборах

В 1989 году выборы народных депутатов СССР проходили впервые и впервые это были демократические выборы в Советском Союзе. 34-летний Лукашенко выдвинул свою кандидатуру для участия в них совершенно неожиданно – для этого он собрал коллектив своего совхоза.

В районе и области были в шоке: предполагалось, что на выборах в Могилевском сельском округе №94 без какого-либо сопротивления одержит победу зампредседателя Совмина БССР Вячеслав Кебич.

Лукашенко на встрече с избирателями, 1989 год

Лукашенко не поддался на уговоры и активно ввязался в первую предвыборную кампанию.

«Тогда впервые проявилось то, что потом назвали «черным пиаром». Лукашенко кричал о зажравшихся партократах, о машинах, пайках, резиденциях для отдыха. Не сомневаюсь, что у Лукашенко и быть не могло никаких сведений о том, что Кебич ведет себя как-нибудь аморально. Он тогда уже удачно оседлал конька, который впоследствии и вывез его на самые верха», – написал в своей книге «Работа над ошибками» лично знавший кандидатов Василий Леонов.

Сенсация едва не случилась: Кебич набрал 51% голосов, Лукашенко – 45,7%.