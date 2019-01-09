Специалист: Железная дорога на Крымском мосту перевернется 9.01.2019, 9:48

Инженеры назвали новые слабые места сооружения.

Крымский мост – гордость российского президента Владимира Путина – неоднократно становился предметом критики со стороны специалистов. Аргументация в пользу отказа от строительства объекта вполне обоснованна, ведь приводилась масса доказательств того, что Крымский мост – это инженерная катастрофа, которая может привести к гибели людей.

Но оккупанты не обращали внимания на доводы специалистов, и сейчас мы наблюдаем картину, когда проблемы возникают одна за другой. Главное тому доказательство – железнодорожный пролет, запуск которого постоянно откладывается, и причиной тому являются бесчисленные нарушения в ходе строительства объекта. А на поддержание рабочего состояния в свою очередь идут огромные деньги.

Что происходит с Крымским мостом сейчас и какие его дальнейшие перспективы – разбирался OBOZREVATEL.

Мост движется

В ноябре месяце 2018 года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий опубликовало снимки спутника на которых видно, что со стороны Крымского полуострова зафиксированы объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров в год (поднятие). При этом в центральной части моста — повышение арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 миллиметров в год. Арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 миллиметров в год.

В интервью OBOZREVATEL глава ведомства Вадим Черныш подтвердил данные расчеты и сообщил, что ситуация будет только ухудшаться.

"Сейчас оползни продолжаются. Прогнозы у нас такие, что и были изначально. Мост построен с нарушением технологий, не учтены все факторы. Технологически эта часть очень узкая. Поэтому в случае малейших проблем морские пробки создаются очень быстро. Когда РФ перекрывала пролив, ставя туда корабль, то за два дня накопилось 421 судно с обеих сторон. Уже было несколько аварий. Где-то суда столкнулись, кто-то был на якорной стоянке, а его оторвало. Они говорят: "Это шторм". А вы что не знаете, что зимой в Азовском и Черном морях бывают штормы? Не знаете, что там ветер? Неужели это не учитывали? Оказывается, что нет", – заявил министр.

Вадим Черныш

Автор двух украинских проектов Крымского моста, инженер и мостостроитель Георгий Росновский, как никто понимает, что для строительства россияне выбрали самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место. Специалист утверждает, что мост можно было бы построить в другом месте, чуть севернее паромной переправы в узком месте пролива, где геология не столько проблематична. Но в данном случае с проседанием Крымского моста уже ничего невозможно поделать.

"Это приведет к разрушению моста, он может и сильнее проседать, и перекашиваться в разные стороны, а потом весной пойдет ледоход, который может влиять на опоры", – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

Железная дорога перевернется

Основной проблемой, о которой говорили еще при проектировании Крымского моста, – является сложная геология в месте строительства объекта. Тектонические плиты под мостом находятся в постоянном движении, из-за чего конструкция моста постоянно движется. А мягкие и подвижные грунты не дают возможности для создания насыпи под железнодорожное полотно.

Кстати, уже известно, что россияне снова просчитались, выбрав непригодный грунт для создания земляной насыпи. Теперь же его замена обойдется оккупантам в дополнительные 2,9 млрд рублей. В связи с этим ввод в эксплуатацию ж/д пролета вновь откладывается.

Но для политического проекта деньги в России всегда найдутся, в этом случае существует другая проблема – смещение свай может привести к катастрофе на железнодорожном пролете Крымского моста.

"С одной стороны, идет осадка, с другой – выпирают сваи, их выталкивает на поверхность, и получается перекос, а на ж/д такого не должно быть, должна быть идеальная поверхность", – рассказал в интервью OBOZREVATEL старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар.

Юрий Медовар

По его словам, в глинах возможны любые катаклизмы, и в любой момент из-за смещений железнодорожные рельсы могут перевернуться, что приведет к масштабной аварии и человеческим жертвам.

"Еще один момент, они примерно в два раза уменьшили широту потока, тем самым увеличив скорость течения, которая приходится как раз на основные опоры. Это значит, что будет увеличен вынос из-под опор илов, полутвердых глин и прочего, что серьезно влияет на устойчивость этих опор", – говорит российский инженер.

По его мнению, железнодорожную часть моста вряд ли когда-нибудь запустят, ведь груженные поезда будут давать дополнительную нагрузку на опоры.

"Поезда тяжелые, это не легковые машины. Груженный поезд весит примерно 6 тыс. т., вот пойдут эти 6 тыс. т. на две опоры, посмотрим в какую сторону их перекосит", – отметил он.

Простоит вечность?

В России утверждают, что благодаря новым технологиям, после запуска мост простоит 100 лет без капитальных ремонтов. Но в СМИ все чаще появляются сообщения о проблемах уже в ходе строительства: то трещина в опоре, то пролет упал, то просадки. Уже сейчас поддержание моста в рабочем состоянии стоит оккупантам немалые деньги. А сколько он сможет простоять, зависит от самой природы.

"Там тектоника очень сложная — разломы, землетрясения. Я могу только одно сказать — очень дорого обходится поддержание моста в рабочем состоянии. Сейчас в Лондоне сидит команда проектировщиков, семь человек, круглосуточное дежурство, мониторят, проверяют, фиксируют колебания. Я вот женщине-проектировщику Крымского моста объяснял, что это геология, и ничего не получится, а она мне: "Нет, мы все под мост ляжем". Хорошо, ложитесь, ради Бога. Будет, как и с предыдущими мостами, их же два было, один немцы пытались строить. Ну, Бог любит троицу, как говорится", – говорит Медовар.