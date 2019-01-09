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Лидеры демократов в США ответили Трампу

  • 9.01.2019, 10:23
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Сразу после обращения президента к нации с ответным словом выступили Чак Шумер и Нэнси Пелоси.

Лидеры демократов призвали президента США Дональда Трампа незамедлительно восстановить полную работу правительства и прекратить "шатдаун", чтоб продолжить обсуждения по поводу безопасности на границе.

Как передает CNN, с таким ответным словом, сразу после обращения Трампа к жителям страны, выступила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в американском Сенате Чак Шумер.

"К сожалению, многое из того, что мы слышали от президента Трампа на протяжении всего этого бессмысленного "шатдауна", было полно дезинформации и даже злобы. Президент выбрал страх. Мы хотим начать с фактов", - заявила Пелоси.

Она отметила, что Трамп должен перестать создавать кризис и должен восстановить работу правительства.

В свою очередь, Чак Шумер подчеркнул, что необходимо отделить вопрос финансирования безопасности границы от закрытия правительства. По его словам, нужно прекратить "шатдаун", и затем, на двухпартийной основе, обсуждать проблему пограничной безопасности.

"Мы не руководствуемся истерикой ... Ни один президент не должен стучать по столу и требовать, что он добьется своего, иначе правительство закроется. Наносится ущерб миллионам американцев, которых рассматривают как рычаг", - сказал Шумер.

По его словам Трамп "использовал Овальный кабинет, чтобы создать кризис и отвлечь внимание от беспорядка в своей администрации".

Напомним, в своем телеобращении к американцам Трамп возложили ответственность за 18-дневное частичное закрытие правительства на демократов.

По его словам вопрос "шатдауна" может быть легко решен, если его политические оппоненты уступят его требованиям по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.

Трамп сообщил, что пригласил лидеров Конгресса США на встречу в среду, 9 января, чтоб попытаться возобновить финансирование работы правительства.


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