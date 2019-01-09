Видеофакт: Белорус на заснеженной дороге врезался в милицейскую машину 4 9.01.2019, 10:36

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Инцидент произошел в Могилеве.

Бывают аварии мелкие, но крайне досадные. Более досадные, чем обычные аварии. Такая случилась в Могилеве. Милицейский автомобиль останавливается перед совершением левого поворота, чтобы пропустить встречный транспорт. Водитель едущей сзади машины остановиться не успевает. Видно, как он тормозит и пытается избежать удара, но все тщетно, пишет onliner.by.

Наш читатель, который прислал видео, сообщил, что произошло это на проспекте Димитрова 5 января, перед длинными выходными. Пострадавших здесь нет и ущерб невелик. Этот ролик напоминает о необходимости держать дистанцию, а также дает некоторое представление о состоянии одной из основных дорог областного центра.