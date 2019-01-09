«Путин под Рождество слушал в храме молитву об избавлении от себя самого» 1 9.01.2019, 10:47

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Российские пропагандисты перестарались с украинской тематикой.

Обозреватель Радио Свобода Елена Рыковцева посмотрела сюжет российского телевидения о рождественской службе с участием президента РФ.

Впечатлениями она поделилась на своей странице в «Фейсбуке»: «Вести» показывают Путина на рождественской службе в храме. Рыбачки Сони рядом с ним больше нет. Только дети. Конечно чужие.

— Одну девочку он приобнял за плечи,— говорит корреспондент.

Потом он подойдет к этой девочке с микрофоном и спросит: «Почему ты так пристально смотрела на Путина?»

— Потому что я хотела увидеть, как он на меня смотрит! — трепетно отвечает девочка.

Но корреспондент почему-то не уточняет у нее, и как же это Путин на нее посмотрел. Он объявляет, что «а сейчас звучит молитва об избавлении братской нам Украины от распрей».

Прикиньте?! Путин под Рождество слушал в санкт-петербургском храме молитву об избавлении от себя самого».