«Путин под Рождество слушал в храме молитву об избавлении от себя самого»1
- 9.01.2019, 10:47
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Российские пропагандисты перестарались с украинской тематикой.
Обозреватель Радио Свобода Елена Рыковцева посмотрела сюжет российского телевидения о рождественской службе с участием президента РФ.
Впечатлениями она поделилась на своей странице в «Фейсбуке»: «Вести» показывают Путина на рождественской службе в храме. Рыбачки Сони рядом с ним больше нет. Только дети. Конечно чужие.
— Одну девочку он приобнял за плечи,— говорит корреспондент.
Потом он подойдет к этой девочке с микрофоном и спросит: «Почему ты так пристально смотрела на Путина?»
— Потому что я хотела увидеть, как он на меня смотрит! — трепетно отвечает девочка.
Но корреспондент почему-то не уточняет у нее, и как же это Путин на нее посмотрел. Он объявляет, что «а сейчас звучит молитва об избавлении братской нам Украины от распрей».
Прикиньте?! Путин под Рождество слушал в санкт-петербургском храме молитву об избавлении от себя самого».