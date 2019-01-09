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Борис Бухель: Свадебным генералом в потемкинских тюремных деревнях не буду

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  • 9.01.2019, 11:13
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Борис Бухель
Фото: dw.de

Правозащитник разоблачил белорусские власти.

Управление юстиции Могилевского облисполкома задели высказывания Борис Бухеля о нарушении прав политзаключенного Михаила Жемчужного, сообщает «Могилевская весна».

Членам областной ОНК разослали письмо начальника Управления юстиции Александра Маймусова, в котором тот выразил недовольство выступлениями секретаря комиссии Бориса Бухеля.

Маймусов выразил претензию, что правозащитник рассказал о нарушении прав белорусского политзаключенного Михаила Жемчужного в горецкой исправительной колонии №9.

«На следующий день после посещения исправительного учреждения ИК №9 на интернет сайте… организации Правозащитный центр «Весна» spring96.org была размещена информация о посещении общественными наблюдательными комиссиями исправительного учреждения ИК №9 с отдельными цитатами Бухеля Б. Л., которые не соответствовали мнению остальных представителей наблюдательных комиссий», — указано в письме Маймусова.

Борис Бухель посетил горецкую ИК №9 в марте 2018 года вместе с председателем областной ОНК Татьяной Козловской. Кроме них, в колонию прибыли также представители республиканской ОНК вместе со своим председателем Татьяной Кравченко.

Позже она заявила, что никаких нарушений в горецкой ИК №9 она и её коллеги не обнаружили. На семинаре 6 декабря в Минюсте в присутствии представителей Совета Европы и нескольких послов стран Евросоюза Кравченко фактически назвала политзаключенного Михаила Жемчужного жалобщиком. Также она солгала, что лично разговаривала с ним.

В свою очередь Бухель заявил о том, что никому из членов обеих ОНК не дали увидеть политзэка, который регулярно испытывает прессинг со стороны администрации колонии.

Видимо, это не понравилось Александру Маймусову: он заявил, что члену наблюдательной комиссии «некорректно формулировать текст для выступления на сайте до формирования мнения всех членов наблюдательных комиссий».

Маймусов в письме также указал, что в «случае предоставления средствам массовой информации заведомо ложных сведений» член ОНК может быть из неё исключен.

Бухель письмо назвал реакцией на все и сразу:

— Это рефлексия по итогам года, я думаю. И на моё выступление на семинаре в Министерстве юстиции, и на то, как плотно мы пытаемся работать с кейсом Михаила Жемчужного. Очевидно, что это намёк властей на то, чтобы я вел себя как им нужно. Конечно, им не нравится, когда говорят неудобную правду, — констатировал Бухель.

Правозащитник обратил внимание на то, что он ничего не нарушил:

— Если бы я дал ложную информацию, думаю, реакция последовала незамедлительно. Но все, что мне ставят якобы в вину – это то, что я высказываю своё мнение. А что мне делать? Высказывать тоже мнение, что и глава Республиканской ОНК Татьяна Кравченко, которая врет о встрече с Жемчужным? Я и дальше буду действовать в интересах прав человека. Свадебным генералом, которого водят по потемкинским тюремным деревням, я не буду, — отрезал Бухель.


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