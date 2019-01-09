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Фотофакт: В Мяделе водитель получил зарплату 5,96 рубля

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  • 9.01.2019, 11:32
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Все якобы ушло на алименты, но алименты его жена не получила, потому что в организации «нет денег».

В «Мядельагросервис» срочно вызывается лейтенант Коломбо. Без сыщика там не разобраться, потому что история детективная, пишет onliner.by. Водитель Владимир получил расчетный лист за ноябрь: к выплате ему полагалось 5,96 рубля, хотя начислено было 232,38. Большая часть денег ушла на алименты супруге, которая эти деньги не получила, потому что в организации «нет денег».

Дело было так. Владимир работает водителем в «Мядельагросервисе» и утверждает, что весь ноябрь добросовестно выполнял свои обязанности и трудился с 8:00 до 17:00.

— Но потом табель переписали, и у меня оказалось по четыре часа выработки, — говорит нам водитель. — Начислили 232,38 рубля и высчитали из этой суммы почти все на алименты — 204,83 рубля ушло туда. В итоге на руки получилось 5,96 рубля зарплаты.

С супругой Владимир не разведен, но вместе они не живут. Анна подала в суд на алименты, и мужчину обязали выплачивать семье деньги.

— С сентября он обязан их выплачивать, — говорит Анна. — Но сентябрьские деньги я получила только в декабре. Больше денег не поступало.

Звоним на предприятие, чтобы выяснить подробности случившегося. Вот что говорит директор «Мядельагросервиса» Владимир Бабкевич.

— Вы шутите? Каких восемь часов? — удивляется руководитель предприятия. — Он табель видел?

Дальше следует вопрос про алименты, и Владимир Иосифович успокаивает:

— Поступят алименты. Я думаю, что сегодня мы эту ситуацию должны разрулить. Они же развод оформили буквально в ноябре или как, я даже не готов пока ответить: мы изучаем ситуацию. Мне нужно разобраться, перезвоните бухгалтеру.

Бухгалтер Оксана в курсе ситуации и дает ответы на все вопросы. Журналисты вникают в премудрости бухгалтерии и задают глупые уточняющие вопросы.

— У него два исполнительных листа на алименты: в одном исполнительном листе прописано 98 рублей жене, а во втором листе — не менее 50% прожиточного минимума на ребенка. Вот у него выходит там 200 рублей только на алименты. И отработал он по четыре часа, а не по восемь. Он действительно выходил и по четыре часа работал. И сейчас он в прогулах, а весь декабрь был в прогулах.

— А как с точки зрения законодательства возможна зарплата в 5,96 рубля?

— Мы имеем право удерживать только 70%, но у него два исполнительных листа, в которых прописано, сколько нужно удерживать. Это не то, что приходит обыкновенный штраф и там 50% от зарплаты. Или, например, приходит исполнительный лист, и там 25% удерживается с работника. Тут у него два исполнительных листа на алименты, в которых все прописано.

— Получается, что у человека удержали больше 90% его зарплаты.

— Да. Так и выходит. Потому что у него два исполнительных листа, и он отработал только по четыре часа — норму времени он не выработал, чтоб его даже догнать до минималки. Если б мы его догнали до минималки, он бы получил, соответственно, больше. Тогда б мы удержали алименты, и больше бы осталось.

— Но его жена говорит, что алименты получила только один раз, за сентябрь. Это правда?

— Да, потому что у нас в организации нет денег. Мы еле-еле выплачиваем зарплату. У меня в декабре уже было три проверки судоисполнителя. Мне дается срок, и я уже получаю штраф за неперечисление алиментов. Я вот уже получила. И последняя проверка была у меня в январе, и мне опять дали десять дней на перечисление алиментов.

— А как так получается: деньги удерживаются, но алименты не выплачиваются?

— У нас действительно не хватает денег. Мы зарплаты даем частями. Как только появляется возможность перечислить деньги, мы это делаем. Да, у нее октябрь-ноябрь (задолженности по выплате алиментов. — Прим.). Сейчас вот декабрьскую начисляем, но я не знаю, какая там у него будет декабрьская [зарплата], потому что он весь в прогулах.

— А прогулы эти где-то зафиксированы?

— Конечно! Докладная даже на сегодня написана. Все докладные написаны.

Журналисты снова позвонили Владимиру и спросили про прогулы. Он не отрицает.

— У вас случаются прогулы на работе?

— Ну как бы да. Не отрицаю, что бывают прогулы, но я за эти дни пишу заявление на отгул без сохранения заработной платы. Либо заранее, либо да.

— А часто это бывает?

— Ну может раз в два месяца. Один-два дня, не больше.

— Говорят, сегодня уже докладную написали за прогул.

— Почему прогул? На работе я сегодня был. Я сегодня разговаривал со всеми начальниками. Но поскольку они мне ставят четыре часа, я отработал с 8:00 до 12:00 и пошел домой. Я еще уточню, что это за прогулы такие.


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