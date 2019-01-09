DailyMail составил рейтинг городов для здорового путешествия 9.01.2019, 11:35

Первое место в списке занял Париж.

Британский ежедневник DailyMail оценил известные туристические места по количеству парков, спортзалов, магазинов здоровой пищи и солнечного света, пишет «Вокруг света».

Первое место в списке занял Париж, второе — таиландский Чиангмай, на третьем месте расположилась Барселона. Французской столице удалось попасть на верхушку ТОПа благодаря большому количеству спа-центров (894), веганских ресторанов (1 305) и магазинов здоровой пищи (150).

В таиландском Чиангмае спа-центров даже больше, чем в Париже (7 на квадратный километр) , но всего 307 веганских ресторанов. Поэтому этот город попал на второе место.

Барселону можно назвать главной европейской столицей веганов: 1 350 ресторанов, плюс 510 спа-центров и 32 студии йоги.