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Демократы в США заблокировали законопроект о новых санкциях против Сирии

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  • 9.01.2019, 11:41

Сенаторы-демократы отказались голосовать за любые законопроекты, если они не касаются отмены шатдауна.

Вечером 8 января представители Демократической партии в Сенате США заблокировали законопроект о новых санкциях в отношении Сирии – они заявили, что не будут голосовать за любые законопроекты до тех пор, пока в стране не будет отменен шатдаун (частичная остановка работы государственных учреждений). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Проект закона о санкциях является частью пакета законопроектов, представленных сенатором-республиканцем Марко Рубио и поддержанных лидером большинства в Сенате Митчем Макконнеллом. Он предписывает администрации президента Дональда Трампа ввести санкции в отношении организаций, которые имеют бизнес-отношения с президентом Сирии Башаром Асадом, в том числе в вопросах продажи нефтепродуктов или деталей самолетов.

Законопроект получил поддержку 56 сенаторов при необходимых 60 голосах. Голосование состоялось за несколько часов до специального телеобращения Трампа по поводу строительства стены на границе с Мексикой.

Нынешняя приостановка работы государственных учреждений связана с конфликтом республиканцев и демократов по поводу финансирования стены.

Идею построить стену на границе с Мексикой Трамп озвучивал во время своей предвыборной кампании. Он утверждал, что многие нелегальные мигранты, прибывающие в США через мексиканскую границу, являются преступниками. В январе 2017 года Трамп заявил, что все расходы из американского бюджета на строительство стены на границе с Мексикой будут возмещены ею позже. В Мексике заявили, что не будут "платить за эту дурацкую стену".

11 декабря 2018 года Трамп пообещал приостановить работу американского правительства, если финансирование строительства стены не будет включено в пакет государственных расходов. 22 декабря начался так называемый шатдаун – в США прекратили работу некоторые государственные учреждения после того, как законодатели не смогли найти выход из бюджетного тупика. Трамп пообещал длительный правительственный шатдаун, если демократы не согласятся выделить $5,7 млрд на строительство стены.

25 декабря Трамп заявил, что подписал контракт на строительство участка стены на границе с Мексикой. Он пригрозил закрыть границу с Мексикой в случае, если Конгресс не выделит деньги на проект.

9 января 2019 года в телеобращении Трамп заявил, что выделить деньги на строительство стены выгоднее, чем финансировать последствия незаконного оборота наркотиков, которые попадают в США из Мексики. Вопреки прогнозам, Трамп не стал объявлять чрезвычайное положение для решения проблемы и пригласил лидеров Конгресса на очередной раунд переговоров.


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