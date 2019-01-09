Вляпаться в нового Мадуру Телеграм-канал «СерпомПо»

9.01.2019, 11:58

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Али Бонго

Народ в Кремле бедовый.

Вчерашняя неудачная попытка переворота в Либревиле - столице Габона, привлекла внимание к этой стране. Она, с недавних пор, ходит в друзьях у российских властей.

Как сами понимаете – власти в Габоне несменяемые, как и российские. Выборы главы государства – фальшивые. Как и в России. Протесты подавляются. Как и в России. Правит с 2009 года Али Бонго. А до этого 42 года правил его папа – Омар Бонго.

В стране есть нефть и уран. Еще туда можно продавать оружие. Режим коррумпирован. Против семейства Бонго во Франции расследование. Как результат, Бонго-сын воспылал любовью к Путину, приезжал в Россию, с Габоном заключались соглашения. На практике это и есть лавровская многополярность – дружить без оглядки с отвратительными режимами. Что с венесуэльским, что с габонским. Как будет потом в этих странах с отношением к России, когда коррумпированные власти скинут – Путина и Лаврова не волнует. Они живут сегодняшним днем. После них – хоть потоп. Дружба с Мадурой, которому надавали кредитов из России, а он не может расплатиться, наверное, должна была бы научить осторожности. Будем надеяться, что с Габоном такого не повторится. Впрочем, когда два воровских режима о чем-то договариваются, всегда нужно иметь в виду, что кража денег – нормальное явление.

Кстати, здоровье у африканского друга Путина – Али Бонго, не очень. В октябре он перенес инсульт, и с ноября лечится в Марокко. Хотел бы во Франции, но нельзя – там "завернут ласты за спину" после лечения и могут судить за коррупцию.

Не удивимся, если ради мира и дружбы между народами, российские власти предложат Али Бонго лечение в России. Но, думаем, тот может и не поехать к новым друзьям. Дружба дружбой, но осторожность превыше всего. А то подберут в Москве кого помоложе на руководство в Габоне, смажут ручку двери духами от ГРУ и отправят с почестями на далекую африканскую Родину "грузом 200". Народ в Кремле бедовый.

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