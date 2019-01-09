Откуда у учителей и директора школы доступ к базе «тунеядцев»? 3 9.01.2019, 12:03

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Чиновники из отдела образования в Гомеле пытаются уйти от ответственности.

О ситуации в гомельской школе «Белсату» рассказала Юлия Ганисевская, многодетная мать, которая на днях получила «письмо счастья» от учительницы своих детей.

По словам женщины, она хотела посочувствовать учителям, из которых делают крайних. В результате же чиновники открестились от своего участия в привлечении педагогов к распространению писем. В отделе образования горисполкома заверяют, что это инициатива школы. Однако откуда у учителей и директора доступ к базе «тунеядцев»?

«Откуда у них бланки с фамилиями? Директор в нашей школе новый. Весь коллектив от него в восторге, как и родители. В нашей школе, в отличие от других, нет прессинга и тотального контроля, нет поборов. Но сейчас отдел образования открестился от этой ситуации, и могут наказать невиновных. В любом случае у директора нет доступа к базе «тунеядцев», и он сам не мог придумать этой глупости. Самодурством в нашей школе никогда не занимались», – отмечает Юлия.

На звонки администрация Новобелицкого района Гомеля не отвечает.

7 января появилась информация о многодетной матери из Гомеля Юлии Ганисевской. Сообщение о включении ее в базу незанятых в экономике принесли учительницы детей. Действие декрета на Юлию не распространяется, так как у гомельчанки четверо детей, а младшей дочери еще не исполнилось семи лет.

База данных «тунеядцев» закрыта. Есть три способа проверить, попали вы в нее или нет. Обратиться в комиссию по трудоустройству при райисполкоме. Или проверить сведения на Едином портале электронных услуг. Вариант для самых отчаянных – приобрести электронную подпись, чтобы заказать справку на сайте Национального центра электронных услуг.

В так называемую базу «тунеядцев» власти внесли сведения о 500 тысячах человек. В группе риска – каждый десятый трудоспособный белорус.