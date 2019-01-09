закрыть
9 января 2019, среда, 12:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Откуда у учителей и директора школы доступ к базе «тунеядцев»?

3
  • 9.01.2019, 12:03
  • 2,173

Чиновники из отдела образования в Гомеле пытаются уйти от ответственности.

О ситуации в гомельской школе «Белсату» рассказала Юлия Ганисевская, многодетная мать, которая на днях получила «письмо счастья» от учительницы своих детей.

По словам женщины, она хотела посочувствовать учителям, из которых делают крайних. В результате же чиновники открестились от своего участия в привлечении педагогов к распространению писем. В отделе образования горисполкома заверяют, что это инициатива школы. Однако откуда у учителей и директора доступ к базе «тунеядцев»?

«Откуда у них бланки с фамилиями? Директор в нашей школе новый. Весь коллектив от него в восторге, как и родители. В нашей школе, в отличие от других, нет прессинга и тотального контроля, нет поборов. Но сейчас отдел образования открестился от этой ситуации, и могут наказать невиновных. В любом случае у директора нет доступа к базе «тунеядцев», и он сам не мог придумать этой глупости. Самодурством в нашей школе никогда не занимались», – отмечает Юлия.

На звонки администрация Новобелицкого района Гомеля не отвечает.

7 января появилась информация о многодетной матери из Гомеля Юлии Ганисевской. Сообщение о включении ее в базу незанятых в экономике принесли учительницы детей. Действие декрета на Юлию не распространяется, так как у гомельчанки четверо детей, а младшей дочери еще не исполнилось семи лет.

База данных «тунеядцев» закрыта. Есть три способа проверить, попали вы в нее или нет. Обратиться в комиссию по трудоустройству при райисполкоме. Или проверить сведения на Едином портале электронных услуг. Вариант для самых отчаянных – приобрести электронную подпись, чтобы заказать справку на сайте Национального центра электронных услуг.

В так называемую базу «тунеядцев» власти внесли сведения о 500 тысячах человек. В группе риска – каждый десятый трудоспособный белорус.


популярное за неделю

Мнение

Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья Леонид Гозман
Осень патриарха
Осень патриарха Игорь Эйдман
«Тунеядцев» надо защищать
«Тунеядцев» надо защищать Михаил Пастухов
Гістарычная падзея звяршылася
Гістарычная падзея звяршылася Уладзімір Някляеў