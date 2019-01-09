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Александра Саснович сотворила чудо на турнире в Сиднее

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  • 9.01.2019, 12:06
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Александра Саснович

Белорусская теннисистка праздновала сверхволевую победу над Присциллой Хон.

В драматичнейшем матче 1/8 финала турнира в Сиднее cоперницей белорусской теннисистки Александры Саснович была хозяйка корта Присцилла Хон, пишет «Прессбол». Австралийка выиграла первые восемь (!) геймов встречи, но Александра ожила и не только отыгралась, но и вышла вперед, взяв четыре гейма кряду (4:2), а затем довела партию до победы (6:3).

В третьем сете Саснович проиграла первый гейм на своей подаче, но затем взяла четыре следующих (4:1). Особенно затяжным получился четвертый гейм, в котором инициатива много раз переходила от одной соперницы к другой, но белоруска все же смогла дожать оппонентку.

Турнир ВТА в Сиднее, Австралия

Призовой фонд — 757 900 долларов

Одиночный разряд. 1/8 финала

Александра Саснович (33 ВТА, Беларусь) — Присцилла Хон (161 ВТА, Австралия) — 0:6, 6:3, 6:3

В четвертьфинале Александра Саснович встретится с Тимеей Бащински (192 ВТА, Швейцария). Игра начнется ориентировочно в 5.00 по белорусскому времени 10 января.


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