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В СК рассказали, за что задержали экс-руководителя клуба «Дозари»

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  • 9.01.2019, 12:28
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Суммы взяток варьировались от 10 до 25 тысяч долларов США.

Следственный комитет расследует уголовное дело о подстрекательстве к даче взятки экс-руководителем ночного клуба «Дозари» и ресторана «Галерея» Олегом Петкевичем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В заявлении говорится, что Петкевич подстрекал к даче взяток якобы должностным лицам исполнительных и распорядительных органов Минска и Минской области за решение вопросов, входящих в их компетенцию. Суммы взяток, необходимых для передачи, варьировались от 10 до 25 тысяч долларов США. Подчеркивается, что один из таких эпизодов был задокументирован КГБ.

«Установлено получение экс-руководителем ночного клуба в июле-августе 2018 года 10 тысяч долларов США для дальнейшей передачи должностным лицам. При этом деньгами он распорядился по собственному усмотрению», — сообщает пресс-служба СК.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст. 431 (Подстрекательство к даче взятки) Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в декабре стало известно о задержании Олега Петкевича. Источники tut.by сообщили, что он был задержан за попытку дачи взятки чиновнику одного из областных исполкомов.


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