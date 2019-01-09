Белорусские предприятия продолжают торговлю с «ДНР» и «ЛНР» 9.01.2019, 12:43

иллюстрационное фото ТАСС

Журналисты нашли еще одну схему.

На протяжении всего прошлого года белорусские товары обходными путями попадали в оккупированные Россией Донецкую и Луганскую области Украины, передает «Белсат». Торговля между Беларусью, «ДНР» и «ЛНР» продолжается и сейчас. И это при том, что официальный Киев уже обращал внимание белорусского МИД на возможные санкции для белорусских компаний за торговлю с Донецком и Луганском. Как работает очередная схема, разбирались журналисты

Водители-международники на условиях анонимности подтвердили нам, что регулярно возят товары на оккупированную Россией территорию. В основном в «ДНР» и «ЛНР» поступают белорусские продукты.

По специальному сервису для дальнобойщиков lardi-trans.com можно определить, насколько часто из нашей страны на захваченные украинские территории попадают товары из Беларуси. В частности известно, что товары в «ДНР» и «ЛНР» поставляет барановичская птицефабрика «Дружба», Жабинковский сахарный завод и брестский ликеро-водочный завод «Белалко».

Один из водителей рассказал журналистам следующее: «Мои коллеги регулярного возили товары в Донецк и Луганск, сначала это было выгодно, но постепенно зарплаты стали падать. А также участились случаи, когда заказчик не рассчитывался за товар, сами понимаете, что чего-то добиться в тех условиях, в которых сейчас живет Донбасс, практически невозможно. Как правило, товар шел с двойными документами. Одни документы оформлялись до Ростова, а потом там их выбрасывали, делались новые», – рассказал водитель.

К примеру, в декабре 20 тонов курицы в Донецк поставила барановичская фабрика «Дружба», что видно из вот этого заказа на скриншоте.

Журналисты позвонили на предприятие, где им заявили, что «Дружба» возит товары в украинский Донецк и отказались от любых дальнейших комментариев. Но уже в этом году «Дружба» ищет перевозчика, который доставит 40 тонн курицы в другой оккупированный украинский город – в Макеевку. Оплату за доставку товара в украинскую Макеевку обещают в российских рублях, чтобы узнать более подробную информацию, нужно предоставить платную заявку на перевозку.

Также можно увидеть, что неизвестная фирма ищет три машины для доставки 60 тонн продовольствия в Луганск из Жабинки. Источник журналистов утверждает, что 20 тонн из этих 60-ти – сахар, который производит Жабинковский сахарный завод.

На предприятии отвечать на вопросы журналистов отказались. Не комментирует своей торговой деятельности с «ДНР» и брестский ликеро-водочный завод «Белалко».