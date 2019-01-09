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Ваше часейшество, чего вы боитесь?

  • Дмитрий Гудков
  • 9.01.2019, 12:46
Дмитрий Гудков

В Кремле разучились праздновать.

Что-то не выходит у нас и с Рождеством. То есть на личном уровне все здорово – поздравления, подарки, открытки. Но вот подняться чуть выше – и опять сдвинутые брови и кольцо врагов.

Какие эмоции должно вызывать Рождество хоть у обычного человека, пусть даже неверующего, хоть у священника? Ну, хорошие же. Младенец родился – Бог, не Бог – а все равно радость.

Какие эмоции вызывает Рождество у патриарха [Кирилла, главы РПЦ]? "Антихрист – это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род. Не должно быть единого центра, по крайней мере в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис. Поэтому гаджеты хороши с точки зрения удобства и удовольствия, но с точки зрения контроля над человеческой личностью это опасное дело".

Ваше часейшество, чего вы боитесь? Апокалипсис – это же приход Царства божия, разве не? Страшный суд – это для вас билет в рай (остальные просто сгорят, но это уже их проблемы). Так почему вы год за годом умоляете то отсрочить, то отложить? Почему в Рождество вдруг вспоминаете про Антихриста и смартфоны? Да еще и в интервью пропагандостолу Киселеву?

И ведь его часейшество не одинок. Они там разучились праздновать. Ну, вот сами смотрите. Новый год? – Подарочек в виде ракеты. 9 мая? – Можем повторить. 1 сентября? – Лекция про "Крымнаш". Остался хоть один праздник, который без портупеи?

Но, в общем-то, и пусть их. Хотят трястись от страха и злости под столом – на здоровье. А мы, пока они там отстреливаются пробками из-под шампанского, отпразднуем. С Рождеством!

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»


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