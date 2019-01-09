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Помпео прибыл в Ирак с неожиданным визитом

  • 9.01.2019, 13:06
МАЙК ПОМПЕО

Глава американской дипломатии отправился с визитом в страны-союзники США в регионе.

Иракские и саудовские телеканалы сообщили о незапланированной остановке госсекретаря США Майка Помпео в Ираке во время его турне по странам Ближнего Востока.

Об этом сообщает Associated Press.

Глава американской дипломатии отправился с визитом в страны-союзники США в регионе на фоне противоречивых заявлений Дональда Трампа и других американских чиновников о выводе войск из Сирии.

Трамп совершил незапланированный визит в Ирак 26 декабря. Тогда американский президент заявил, что США могут использовать свою базу в Ираке для проведения операций в Сирии. В то же время он не встретился ни с кем из иракских чиновников, чем разозлил иракский политикум.

Государственный департамент США пока официально не комментировал информацию о визите Помпео в Ирак.

Во вторник Помпео посетил Иорданию, в среду после обеда его ждут в Каире.


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