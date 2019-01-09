В Беларусь едет наследник Мугабе

В Беларусь едет наследник Мугабе3
- 9.01.2019, 13:20
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Нашу страну с официальным визитом посетит правитель Зимбабве Эммерсон Мнангагва.
В прошлом году он cменил на высшем посту Роберта Мугабе, который неизменно руководил страной 30 лет, передает «Радыё Свабода».
Визит состоится уже на следующей неделе. Эммерсон Мнангагва также побывает в Азербайджане, Казахстане, России и примет участие в Мировом экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Напомним, в сентябре 2018 года в Зимбабве ездил управляющий делами Лукашенко Виктор Шейман.
Сообщается, что белорусская сторона хочет участвовать в строительстве в Зимбабве железных, автомобильных дорог, создании логистических центров.
Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе не был в Беларуси.