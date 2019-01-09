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В Беларусь едет наследник Мугабе

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  • 9.01.2019, 13:20
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Эммерсон Мнангагва
ФОТО: EPA

Нашу страну с официальным визитом посетит правитель Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

В прошлом году он cменил на высшем посту Роберта Мугабе, который неизменно руководил страной 30 лет, передает «Радыё Свабода».

Визит состоится уже на следующей неделе. Эммерсон Мнангагва также побывает в Азербайджане, Казахстане, России и примет участие в Мировом экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Напомним, в сентябре 2018 года в Зимбабве ездил управляющий делами Лукашенко Виктор Шейман.

Сообщается, что белорусская сторона хочет участвовать в строительстве в Зимбабве железных, автомобильных дорог, создании логистических центров.

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе не был в Беларуси.


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