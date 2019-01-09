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Минчанин: Банк запретил кассирам принимать наличные

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  • 9.01.2019, 13:48
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Фото: Белагропромбанк

Банк поставил инфокиоски с cash-in, которые не выдают сдачу.

Доля безналичных платежей продолжает расти. По итогам прошлого года она перешагнула долю в 40%. Любители наличных денег от этого не сильно страдают, но иногда приходится, пишет onliner.by. Денис в декабре снимал с учета автомобиль на авторынке в Малиновке. Пошел в «Белагропромбанк», но не смог там воспользоваться своими деньгами в кошельке.

— Никакого вразумительного пояснения по поводу отказа принять оплату наличными от сотрудника банка я не получил: она просто отказывалась принимать наличные, — рассказал Денис.

Денису предложили оплатить услуги ГАИ через стоящий здесь же инфокиоск с функцией приема наличных денег. Но он не выдает сдачу. И, по словам читателя, принимает купюры в 10 рублей.

— Мне надо было оплатить 24 р. 90 к., а должен внести 30 р.? Уже потом в разговоре кассир стала объяснять, что сдачу мне могут вернуть на счет телефонного номера.

Возмущает ситуация, когда в Беларуси нельзя расплачиваться наличными белорусскими деньгами. Я деньги на карточке не храню.

Денис написал обращение в банк, и тот ответил. Минчанина поздравили с Новым годом и предложили завести карточку «Белагропромбанка».


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