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Цена барреля нефти Brent поднялась выше $60

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  • 9.01.2019, 14:32

Рост котировок происходит на фоне сообщений об удачном завершении торговых переговоров между США и Китаем.

Мировые цены на нефть продолжают расти в ходе самого продолжительного с 2017 года ралли. Нефтяные котировки поднимаются уже восьмой торговый день подряд, и 9 января стоимость барреля Brent впервые с середины декабря 2018 года превысила $60, сообщает РБК.

По данным Bloomberg, на пике стоимость барреля Brent достигла отметки $60,05, что примерно на 2,25% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Более чем на 2,5% подорожал и баррель нефти марки WTI: в ходе торгов 9 января его стоимость впервые с середины декабря 2018 года превысила сперва $50, а затем и $51, достигнув отметки $51,09.

Рост котировок происходит на фоне сообщений об удачном завершении торговых переговоров между Соединенными Штатами и Китаем и прогнозов о сокращении запасов нефти в хранилищах США.

К 13:40 по Минску стоимость барреля Brent, по данным Bloomberg, составляла $59,8, барреля WTI — $50,84.

Средняя цена нефти марки Brent в 2018 году составила $69,8, свидетельствуют данные терминала Bloomberg. На пике, в октябре, она достигала $85 за баррель. Но к концу года цена Brent опустилась до годовых минимумов, чуть не рухнула ниже $50 и в итоге закончила год на отметке $53,8 за баррель.


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