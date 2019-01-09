Стало известной, какой будет погода до конца недели 9.01.2019, 14:37

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Прогноз погоды на ближайшие три дня.

10 января погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в холодном влажном воздухе. Облачно с прояснениями, сообщает Гидромет.

Местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -9..-15°С, при прояснениях -16..-21°С, максимальная - днем -7..-13°С. Атмосферное давление будет расти.

11 января ночью погоду в нашей стране будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе; утром и днем преимущественно по северо-западной половине республики скажется влияние системы атмосферных фронтов, смещающихся с Балтийского моря. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами, преимущественно по северо-западной половине республики, пройдет кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -10..-15°С, при прояснениях до -20°С, максимальная - днем -5..-12°С.

12 января в ночные и утренние часы сохранится влияние системы атмосферных фронтов, днем на территорию республики распространится влажная неустойчивая воздушная масса с Балтийского моря. Ночью и утром на большей части территории, днем местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах слабая метель, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти порывистый, ночью местами по юго-западу страны сильный. Температура воздуха минимальная ночью -6..-13°С, по юго-востоку до -16°С, максимальная - днем -4..+2°С.