Всемирный банк предсказал России двукратное отставание от мира 2 9.01.2019, 14:45

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Отставание РФ от группы развивающихся стран будет почти трехкратным.

Российская экономика в 2019 году будет развиваться медленнее, чем предполагалось, и вдвое отстанет от мира по темпам роста. Такой прогноз дает Всемирный банк в январском докладе о перспективах глобальной экономики.

По итогам 2018 года рост российского ВВП составил около 1,6% - на 0,1 процентного пункта больше, чем ожидалось, сообщает finanz.ru.

Однако в наступившем году экономика замедлится до 1,5%, что на 0,3 п.п. меньше предыдущего прогноза и почти вдвое ниже среднемирового показателя, который ВБ оценивает в 2,9%.

Отставание от группы развивающихся стран будет почти трехкратным - их рост банк прогнозирует на уровне 4,2%).

Лидерами по скорости экономического роста останутся государства Южной Азии: их совокупный ВВП в 2019 году прибавит 7,1%, а по сравнению с прошлым годом рост ускорится на 0,2 п.п.

Перспективы глобальной экономики в целом становятся «мрачнее», говорится в докладе банка: объемы международной торговли сокращаются, сохраняется повышенная напряженность в торговых отношениях, а некоторые крупные страны с формирующейся рыночной экономикой ощутили серьезное давление со стороны финансовых рынков.

В первую очередь под ударом окажутся страны, зависимые от экспорта сырья, считает ВБ: рост их ВВП по итогам прошлого года не дотянул до ожиданий 0,8 процентного пункта, а в 2019-м будет на 0,7 п.п. ниже, чем прогнозировалось в октябре.

Сказывается ужесточение политики мировых центробанков. «Резкое повышение стоимости заимствований может негативно отразиться на величине притоков капитала и привести к замедлению темпов экономического роста во многих странах с формирующейся экономикой и развивающихся странах», - констатирует ВБ.

В каждой третьей такой стране темпы роста ВВП на душу населения «будут недостаточны для сокращения отставания в уровне дохода от развитых стран», добавляют в банке.

В России ситуацию усугубляют «слабые» успехи в диверсификации экономики, отмечал ВБ ранее: за последние 4 года место РФ в глобальных производственных цепочках не претерпело изменений. 59% экспорта приходится на углеводороды, еще 10% - на металлы и лишь 7,6% относится к продукции высоких переделов - машинам и оборудованию.

Внешние факторы, как отмечают в банке, также «остаются по большей части неблагоприятными»: возможное расширение санкций и геополитическая напряженность транслируются в высокую неопределенность, которая давит внутренний спрос.