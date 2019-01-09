Американские ученые назвали простой продукт, который продлевает молодость 1 9.01.2019, 15:00

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Они провели специальное исследование.

Согласно данным исследования, проведенного учеными из Университета штата Пенсильвания (США), в составе белых грибов содержатся вещества, способные замедлять старение, сообщает healthinfo.ua.

Исследователи заявили, что белые грибы являются источником антиоксидантной аминокислоты эрготионеина, которую человеческий организм не может синтезировать самостоятельно и получает только из рациона. Было установлено, что грибы содержат по крайней мере в 10 раз больше эрготионеина, чем какие-либо еще продукты. Помимо этого, в белых грибах содержится глутатион - одно из самых мощных антиоксидантных соединений.

Антиоксидантные вещества, которыми богаты грибы, обладают свойством контролировать уровень активных форм кислорода, включая свободные радикалы в клетках. Антиоксиданты предотвращают повреждение ДНК, клеточных мембран и необходимых для жизни клеток молекул. Именно с этим связан эффект замедления старения, связанный с влиянием антиоксидантных компонентов. Старение, по словам ученых, является следствием накопления повреждений внутри клеток, вызываемых свободными радикалами.

«Важнейшими питательными веществами, содержащимися в белых грибах, являются селен, витамин D, глутатион и эрготионеин. Все они действуют как антиоксиданты, способные смягчить окислительный стресс», - констатировали авторы работы.

Специалисты отметили, что поводом для их расследования стали данные, полученные в нескольких проектах азиатских ученых. К примеру, исследователями в Сингапуре было установлено, что рост когнитивных нарушений коррелирует со снижением в крови эрготионеина – компонента грибов. Другое исследование с участием более 13 000 пожилых жителей Японии показало: среди любителей грибных блюд было зафиксировано меньше случаев деменции.

Кстати, ученые утверждают, что вещества, замедляющие старение, присутствуют не только в белых грибах, но и в других тоже.