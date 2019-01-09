закрыть
9 января 2019, среда, 16:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Американские ученые назвали простой продукт, который продлевает молодость

1
  • 9.01.2019, 15:00
  • 3,134

Они провели специальное исследование.

Согласно данным исследования, проведенного учеными из Университета штата Пенсильвания (США), в составе белых грибов содержатся вещества, способные замедлять старение, сообщает healthinfo.ua.

Исследователи заявили, что белые грибы являются источником антиоксидантной аминокислоты эрготионеина, которую человеческий организм не может синтезировать самостоятельно и получает только из рациона. Было установлено, что грибы содержат по крайней мере в 10 раз больше эрготионеина, чем какие-либо еще продукты. Помимо этого, в белых грибах содержится глутатион - одно из самых мощных антиоксидантных соединений.

Антиоксидантные вещества, которыми богаты грибы, обладают свойством контролировать уровень активных форм кислорода, включая свободные радикалы в клетках. Антиоксиданты предотвращают повреждение ДНК, клеточных мембран и необходимых для жизни клеток молекул. Именно с этим связан эффект замедления старения, связанный с влиянием антиоксидантных компонентов. Старение, по словам ученых, является следствием накопления повреждений внутри клеток, вызываемых свободными радикалами.

«Важнейшими питательными веществами, содержащимися в белых грибах, являются селен, витамин D, глутатион и эрготионеин. Все они действуют как антиоксиданты, способные смягчить окислительный стресс», - констатировали авторы работы.

Специалисты отметили, что поводом для их расследования стали данные, полученные в нескольких проектах азиатских ученых. К примеру, исследователями в Сингапуре было установлено, что рост когнитивных нарушений коррелирует со снижением в крови эрготионеина – компонента грибов. Другое исследование с участием более 13 000 пожилых жителей Японии показало: среди любителей грибных блюд было зафиксировано меньше случаев деменции.

Кстати, ученые утверждают, что вещества, замедляющие старение, присутствуют не только в белых грибах, но и в других тоже.


популярное за неделю

Мнение

Коллективный Путин
Коллективный Путин Лилия Шевцова
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья Леонид Гозман
Осень патриарха
Осень патриарха Игорь Эйдман
«Тунеядцев» надо защищать
«Тунеядцев» надо защищать Михаил Пастухов