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Записанная в «тунеядцы» многодетная мать: Я до сих пор в шоке

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  • 9.01.2019, 15:12
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Как Юлия Ганисевская добилась исключения из списка «тунеядцев».

Мать четверых детей из Гомеля Юлия Ганисевская получила официальное уведомление о включении ее в базу «тунеядцев». «Письмо счастья» она получила из рук учителей своих детей.

История облетела все белорусские СМИ, вызвала бурную реакцию среди пользователей соцсетей. Сайт Сharter97.org связался с Юлией Ганисевской и разузнал все подробности громкого инцидента.

- Какой была ваша реакция, когда к вам пришли учителя с «письмами счастья»?

- Я была крайне удивлена. На улице была метель, ветер, холодно. Я очень удивилась, что ко мне пришли учителя, ведь сейчас каникулы. У учителей были растерянные лица, им было крайне неудобно от всей этой ситуации. Удивило, что их заставили выполнять обязанности почтальонов. Честно говоря, я до сих пор в шоке.

- Декрет о «тунеядцах» работает не первый год. Затронула ли вас предыдущая версия декрета?

- Я не попадала под предыдущую версию декрета. Восемь лет назад я родила двойняшек и стала многодетной матерью. Не имела никакого отношения к этому декрету.

Поэтому повторюсь, что я была в шоке, когда ко мне пришли учителя с этой бумагой.

Во-вторых, я как многодетная мать получаю помощь от государства. Это сложная процедура, которая требует постоянного обновления данных: приносим документы, свидетельства о рождении детей, различные справки. Абсолютно везде есть данные, что мы - многодетная семья, поэтому даже учителя были в шоке, что я получила это извещение.

Хочется еще затронуть отношение общества к многодетным семьям. У людей складывается мнение, что многодетные семьи - безответственные люди, которые безразбору плодятся, какие-то неблагополучные. Это ужасный стереотип.

Мы никакие не маргиналы, мы - не алкоголики, мы - самая обычная семья. Я бы с большим удовольствием пошла работать на государственную работу, но я просто неконкурентноспособна.

Как только узнают, что у тебя четверо детей - тебя никто не хочет брать. Вакансия открыта, звонишь, разговариваешь, говоришь, что у тебя четверо детей - все. С тобой никто не хочет говорить. У меня очень много знакомых многодетных мам, которые хотят устроиться даже уборщицей. Как только узнают, что ты многодетная - сразу же говорят, что «вы нам не подходите». Говорят открытым текстом.

Хорошо, что мой муж неплохо зарабатывает. Также я получаю пенсию по потере кормильца на детей. Моя пенсия идет на коммунальные услуги, а зарплата мужа на продукты, ремонт жилья, различные расходы. Обычная белорусская семья. Когда получается подработать - я подрабатываю. Нет такого, что я плюю в потолок и бездельничаю. Да, официально я не работаю, но это не означает, что я тунеядец.

- Какие будут ваши дальнейшие действия в данной ситуации?

- Сегодня мне позвонили, что никакие дополнительные документы мне приносить не нужно, что меня внесли в базу многодетных матерей. Я крайне удивлена, что до сих пор не числилась в этой базе. И на том спасибо, что хоть сейчас я стала многодетной.

Хотелось бы также заявить, что в этой ситуации никак не виноваты учителя, никак не виноват директор школы. Это просто великолепные люди. У нас хорошая школа и преподаватели. Очень жаль, что на них в последнее время вылилось столько негатива.


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