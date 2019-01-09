Обвиняемого в убийстве двух девушек в Бобруйске приговорили к расстрелу 9.01.2019, 15:14

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Приговор может быть обжалован.

36-летний неработающий бобруйчанин Александр Осипович приговорен к смертной казни за убийство двух девушек с особой жестокостью. 20 июля 2018 года в ванной его квартиры нашли их тела со следами насильственной смерти, сообщает tut.by.

Напомним, с погибшими обвиняемый познакомился в кафе, откуда все трое уехали на такси к нему домой. Согласно обвинению, подсудимый нанес одной жертве 77 ударов молотком и руками в жизненно важные органы. У второй жертвы — 16 ран, почти все — в область головы и шеи. После Осипович «принял меры к расчленению и сокрытию трупов».

В своем последнем слове Александр Осипович сказал, что полностью осознает произошедшее.

— Что могло меня спровоцировать на такие действия, я не знаю. Сам я человек добрый и сентиментальный… В содеянном раскаиваюсь и у всех прошу прощения. Прошу суд дать мне возможность сохранить жизнь, работать и выплачивать деньги семьям погибших.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В 2018 году в Беларуси казнили четырех человек: неоднократно судимого жителя Наровли Алексея Михаленю, который в марте 2016 года совершил убийство соседей-пенсионеров; Виктора Лётова, который в 2017 году был признан виновным в убийстве сокамерника в исправительной колонии в Глубоком, а также двух фигурантов дела«черных риелторов» Семена Бережного и Игоря Гершанкова.

По данным правозащитников, сейчас в камере смертников остаются признанные виновными в убийстве трех человек Александр Жильников и Вячеслав Сухарко.

Беларусь — единственная европейская страна, применяющая смертную казнь. За последние 20 лет было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.