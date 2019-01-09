Германия и Франция заключат новый договор о дружбе
- 9.01.2019, 15:23
Лидеры крупнейших европейских стран встретятся в немецком городе Ахен.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заключат новый договор о дружбе между двумя странами.
Как сообщает DW, 22 января лидеры крупнейших европейских стран в немецком городе Ахен поставят свои подписи под новым межгосударственным документом.
Церемония подписания нового, Ахенского договора, пройдет в коронационном зале здания городской ратуши.
В Берлине заявили, что новый межгосударственный договор призван углубить сотрудничество между двумя странами в таких областях, как экономика, политика, культура и сфера технологий.
В основе Ахенского договора лежит подписанное Конрадом Аденауэром и Шарлем де Голлем в 1963 году Елисейское соглашение, которое углубило сотрудничество между двумя некогда непримиримыми противниками.
Президент Макрон впервые заявил о возможности подписания нового договора о дружбе с Германией в сентябре 2018 года, получив от Берлина полную поддержку этой идеи.