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Германия и Франция заключат новый договор о дружбе

  • 9.01.2019, 15:23

Лидеры крупнейших европейских стран встретятся в немецком городе Ахен.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заключат новый договор о дружбе между двумя странами.

Как сообщает DW, 22 января лидеры крупнейших европейских стран в немецком городе Ахен поставят свои подписи под новым межгосударственным документом.

Церемония подписания нового, Ахенского договора, пройдет в коронационном зале здания городской ратуши.

В Берлине заявили, что новый межгосударственный договор призван углубить сотрудничество между двумя странами в таких областях, как экономика, политика, культура и сфера технологий.

В основе Ахенского договора лежит подписанное Конрадом Аденауэром и Шарлем де Голлем в 1963 году Елисейское соглашение, которое углубило сотрудничество между двумя некогда непримиримыми противниками.

Президент Макрон впервые заявил о возможности подписания нового договора о дружбе с Германией в сентябре 2018 года, получив от Берлина полную поддержку этой идеи.


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