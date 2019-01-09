Канада и КНДР провели секретные переговоры 1 9.01.2019, 16:00

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Пять представителей Северной Кореи прибыли в Оттаву.

Представители правительства Канады и высокопоставленные чиновники КНДР провели секретные переговоры в сентябре 2018 года, пишет CBC News со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, пять представителей КНДР прибыли в Оттаву для участия в переговорах.

Канадские чиновники использовали два дня дискуссий для того, чтобы "побудить к денуклеризации и выразить очень реальное беспокойство в области прав человека непосредственно северокорейским собеседникам".

В Канаде заверили, что встречу согласовали с международными партнерами, в том числе с США.

Факт встречи также подтвердили в МИД Канады. В то же время, там подчеркнули, что переговоры не свидетельствуют об изменении статуса дипломатических отношений межу странами.

Остается неизвестным, кто выступил инициатором встречи.

Ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что страна будет способствовать переговорам между лидерами США и Северной Кореи. Она не уточнила, каким именно образом Канада присоединится к переговорам, однако подчеркнула важность сохранения коммуникации между всеми странами, особенно Вашингтоном и Пхеньяном.

Напомним, США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре. Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации. По данным СМИ, чиновники КНДР пытались скрыть от американцев реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов.