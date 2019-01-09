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Как будет отличаться жировка «тунеядца» от счета за ЖКХ обычной семьи

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  • 9.01.2019, 16:21

С 1 января не занятые в экономике будут оплачивать горячее водоснабжение.

А с 1 октября 2019 года — газоснабжение и теплоснабжение по полным тарифам. Тарифы на ЖКУ уже выросли, а с 1 июня подорожает и отопление. Tut.by посчитал, как будет отличаться коммуналка тунеядца от суммы в жировке семьи из трех человек, живущей в «двушке» площадью 48 квадратов, в следующем отопительном сезоне.

Напомним, в Беларуси во всех регионах и в Минске подорожали коммунальные услуги. Тариф на теплоснабжение (топление и подогрев воды) вырастет с 1 июня — до 18,4831 рубля за 1 Гкал. До этого времени будем платить по-старому — 16,9259 рубля за 1 Гкал.

С 1 января те, кто имеет в собственности квартиру и попал в базу не занятого в экономике населения, будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября и отопление. Журналисты посчитали, во сколько примерно в следующем отопительном сезоне будет обходиться коммуналка семье из трех человек, живущей в стандартной двухкомнатной квартире площадью 48 квадратных метров, где собственник жилья работает.

Стоит оговориться, что цифры, которые у нас получились, примерные. Для подсчетов мы брали тарифы, которые действуют в Минске, по регионам они могут отличаться. Кроме того, журналисты брали в расчет квартиру, где установлена электроплита, а жильцы вписываются в лимиты потребления воды.

Так, с учетом подорожания отопления и подогрева воды коммуналка за троих с учетом электричества у нас получилась 105,21 рубля.

Какой же будет сумма, если собственником жилья является тунеядец, а кроме него в квартире прописано еще два человека. Наличие прописанных в квартире — важный момент. Ведь по стопроцентным тарифам не занятый в экономике должен платить только за себя, то есть оплачивать по полной только третью часть израсходованных калорий.

Семья из трех человек, живущая в «двушке» площадью 48 квадратов, где собственник тунеядец, должна будет платить в следующем отопительном сезоне около 137,47 рубля. Это на 32,26 рубля больше, чем в первом варианте, где собственник — работающий человек.

Самая большая сумма платежей за ЖКУ получилась в случае, когда собственник «двушки» площадью 48 квадратов — тунеядец и живет один. Несмотря на то, что услуги, которые рассчитываются на человека, ему нужно оплачивать за одного, жировка у него будет на 20,75 рубля тяжелее, чем если бы он жил с семьей, и на 53,01 рубля — чем если бы он работал.

Тарифы на газ для тунеядцев, в квартире которых нет газовых отопительных приборов, тоже будут отличаться: им придется платить по полной. Каждый куб природного газа для них будет стоить 0,4319 рубля вместо 0,4114.


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