Польша планирует разработать совместно с Украиной новую систему ПВО 9.01.2019, 16:36

Госконцерн Укроборонпром и польская компания WB Electronics будут работать вместе.

Об этом сообщает DefenceBlog, пишет «Новое время».

Как рассказал представителя польской компании Романа Мушал, речь идет о системе ПВО средней дальности.

Планируется, что в ней будут использоваться усовершенствованные украинские ракеты класса земля-воздух Р-27.

По словам Мушала, большинство необходимых компонентов установки, в частности, двигатель и головки самонаведения, уже готовы.

Также отмечается, что новая система ПВО может быть установлена на польские грузовики Jelcz 662D.

Как ожидается, на организацию ее производства в Польше уйдет около трех лет.