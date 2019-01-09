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Взрыв в «ДНР»: погиб террорист «Леший»

  • 9.01.2019, 16:54
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Причиной взрыва якобы стала граната.

По данным так называемого МЧС «ДНР», инцидент произошел в квартире многоэтажки по улице Танкерной. Причиной взрыва якобы стала граната, сообщает atr.ua.

Как пишет в своем Twitter блогер Necro Mancer, в результате взрыва погиб террорист Александр Чучин с позывным «Леший».

«Чучин Александр Григорьевич «Леший» (24/08/83, Артемовск Луганская обл.) погиб 08/01/19 в Донецке вследствие взрыва гранаты в квартире», — написал он.

Напомним, 31 августа 2018-го в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке погиб Александр Захарченко. Вместе с главарем «ДНР» скончался также его охранник. Все они вместе приехали поминать умершего ранее Иосифа Кобзона. РФ традиционно обвинила в «теракте» украинские спецслужбы.


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