Пентагон усилит танки «Абрамс» искусственным интеллектом 9.01.2019, 17:07

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Система способна отслеживать и перехватывать снаряды даже малого калибра.

Армия США разрабатывает для танков и других боевых бронемашин новые сенсоры обнаружения вражеского огня

Вооруженные силы США разрабатывают для танков M1 Abrams, бронетранспортеров Stryker или БМП Bradley сенсоры обнаружения вражеского огня на основе искусственного интеллекта. Об этом пишет The National Interest, сообщает liga.net.

Система способна отслеживать и перехватывать снаряды даже малого калибра и быстро определить источник огня.

Издание напоминает, что сухопутные войска США сейчас используют систему наведения CROWS. Она включает дисплеи, сенсоры наведения и контроля огня, позволяя армии США отвечать на атаку из безопасного места.

Ранее сегодня сообщалось, что польская компания WB Electronics и украинский Укроборонпром планируют совместную разработку систем ПВО средней дальности. С новой украино-польской системы ПВО можно будет запускать ракеты как с инфракрасной головкой самонаведения так и с активным и пассивным радиолокационным самонаведением.