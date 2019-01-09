Назван самый популярный композитор 2018 года
- 9.01.2019, 17:18
Первое место занял эстонский автор.
Итоги 2018 года подведены и в мире классической музыки. Так, сайт классической музыки Bachtrack назвал самого популярного композитора прошлого года. Произведения эстонского автора Арво Пярта исполняют чаще всего в мире, сообщает segodnya.ua.
Арво Пярт оказался на первом месте в рейтинге среди ныне живущих авторов классической музыки. При этом в перечне популярнейших авторов в истории он занимает 46-ю строчку. А основан этот рейтинг на данных о 33 578 концертах и музыкальных мероприятиях, прошедших в 2018 году.
Среди наиболее часто исполняемых женщин-композиторов лидировала россиянка татарского происхождения София Губайдулина.
Отметим, что музыка Пярта не только активно исполняется в концертных залах, но также и используется в кино. К примеру, его композиции стали саундтреками к лентам Изгнание Андрея Звягинцева и Джерри Гаса Ван Сента. А его музыку Spiegel im Spiegel использовали в мультсериале Симпсоны.