Назван самый популярный композитор 2018 года 9.01.2019, 17:18

Арво Пярт

Фото: postimees.ee

Первое место занял эстонский автор.

Итоги 2018 года подведены и в мире классической музыки. Так, сайт классической музыки Bachtrack назвал самого популярного композитора прошлого года. Произведения эстонского автора Арво Пярта исполняют чаще всего в мире, сообщает segodnya.ua.

Арво Пярт оказался на первом месте в рейтинге среди ныне живущих авторов классической музыки. При этом в перечне популярнейших авторов в истории он занимает 46-ю строчку. А основан этот рейтинг на данных о 33 578 концертах и музыкальных мероприятиях, прошедших в 2018 году.

Среди наиболее часто исполняемых женщин-композиторов лидировала россиянка татарского происхождения София Губайдулина.

Отметим, что музыка Пярта не только активно исполняется в концертных залах, но также и используется в кино. К примеру, его композиции стали саундтреками к лентам Изгнание Андрея Звягинцева и Джерри Гаса Ван Сента. А его музыку Spiegel im Spiegel использовали в мультсериале Симпсоны.