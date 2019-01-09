Леонид Судаленко: Белорусы имеют право требовать у «тунеядских» комиссий компенсации 9.01.2019, 17:38

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Правозащитник призывает вместе защищать свои права.

Платить или не платить по счетам, и куда идти, чтобы отстоять свои права. Правозащитник Леонид Судаленко по просьбе «Салiдарнасцi» дал рекомендации белорусам, которых государство причислило к незанятым в экономике.

— Думаю, мы ещё много чего интересного узнаем в феврале, когда людям пойдут жировки и выяснится, что в «тунеядцы» записали тех, кто этого совсем не ожидал, — отметил правовой инспектор труда профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко. — Новые счета пойдут и солдатам-срочникам, и тем, кто учится или работает за границей, и женщинам, которые имеют маленьких детей, как это было с матерью четверых детей из Гомеля Юлией Ганисевской, которой учительница принесла «письмо счастья».

По мнению правозащитника, чиновники из комиссий не утруждают себя проверкой данных и включают в списки всех, кто не платит налоги.

— Они видят, что по базе ФСЗН от такого-то гражданина, совершеннолетнего, трудоспособного, зарегистрированного по такой-то улице, не поступают налоги. Соответственно, по их мнению, он не занят в экономике. Они даже не проверяют, почему так вышло, — поясняет собеседник «Салідарнасці». — Ведь никто не проверил реальное положение дел этой женщины из Гомеля, никто не убедился, что у неё есть маленький ребенок до 7 лет — учителей обязали, они взяли под козырек и пошли разносить эти письма счастья. Это говорит о поверхностном отношении чиновников к своей работе. Они просто берут старые списки.

Что же делать в ситуации, если вас включили в такую базу?

1. Надо ли доказывать, что ты не тунеядец, если попал в базу случайно?

На самом деле, в этой ситуации можно действовать по-разному. Можно сразу же побежать доказывать комиссии, что ты никакой не тунеядец: например, предоставить копию о рождении ребенка или другую справку, которая исключает попадание в базу.

— Но можно действовать иначе. Тут ведь вопрос: а должны ли мы, законопослушные граждане, доказывать чиновникам свою невиновность? Почему это мы должны ходить в одно окно, во второе, третье, и как-то там оправдываться? — удивляется Леонид Судаленко. — Ведь ту же мать 4-х детей чиновники незаконно включили в эти списки. Поэтому мой совет: отстаивайте свои права и обращайтесь в суд.

Это я и рекомендовал Юлии Ганисевской — предъявить «тунеядской комиссии» претензии в судебном порядке. В том числе и морального характера. Белорусы имеют право требовать у «тунеядских» комиссий компенсации причиненного им морального вреда.

2. Что делать тем, кто попал в тунеядскую базу «за дело»

Признавать или не признавать факт того, что ты являешься тунеядцем – тоже дело добровольное. Можно, конечно, смириться и ждать жировок по новым тарифам. А можно попытаться доказать, что в стране, где люди покупают товары и услуги, не может быть не занятых в экономике.

— Сейчас мы помогаем готовить документы в суд Владимиру Теремецкому из Брагина. У него также потребовали подтвердить занятость в экономике. Мужчина не стал дожидаться, пока ему выставят жировку за услуги ЖКХ в пятикратном размере (а он собственник трехкомнатной квартиры), и в ответ потребовал не только исключить его данные их базы «не занятых в экономике», но и проверки конституционности тунеядского Декрета. Он четко обозначил свои претензии к государству, и в суде будет доказывать, что тот факт, что он не связан с тем или иным нанимателем, не означает, что он не принимает участие в финансировании госрасходов. Возможно, это будет первый суд по уже обновленному декрету.

По словам правозащитника, вопросов к государству накопилось много.

— Пусть власти объяснят, почему ремесленник, который заплатил одну базовую, считается занятым в экономике, а Темерецкий, который имеет автомобиль и заплатил 8 базовых, нет? Ведь даже покупая булку хлеба, мы платим косвенный налог, покупая топливо, мы платим акциз, приобретая алкоголь, табак, любые услуги, мы участвуем в финансировании. К нотариусу пришел — плати пошлину, с иском в суд — плати, — напоминает Леонид Судаленко. — Так вместо того, чтобы создавать рабочие места, государство опять запрягает телегу впереди лошади. Где там, в Брагине, в Добруше или Лоеве вакансии? Там одна вакансия на весь район с зарплатой 300 рублей в месяц и на ту стоит уже очередь.

3. Надо ли платить по жировке с тунеядскими тарифами?

Уже в феврале «не занятые в экономике» начнут получать жировки с возросшими тарифами. Что делать, если вы не признаете себя виновным? Правозащитник советует все же жировку оплатить, но по старым тарифам.

— Давайте мы оплатим то, что признаём, чтобы не шла пеня. А то, что мы считаем неправомерным, оставим на потом, — советует правозащитник. — Посмотрим, что будет дальше, какое количество людей это затронет, и как люди поведут себя. В 2017 году из 480 тысяч человек 50 тысяч уплатили «налог на тунеядство» добровольно, а остальные стали в позу и вышли на протесты. Посмотрим сейчас, как поведет себя пенсионерка, которая заплатит коммуналку в пятикратном размере за своего неработающего сына или дочку. У каждой семьи будет своя история. В любом случае надо понимать, что этот декрет не имеет никакого законного права.

4. Куда обращаться, если вам насчитали жировку по тарифу «тунеядца»?

В этом случае бессмысленно идти в ЖЭС и там что-то доказывать:

— А что вам ЖЭС скажет? Что нам пришло указание с вас взять в пятикратном размере, вот мы и берём? Надо отстаивать свои права через суд. Если вы не в состоянии самостоятельно это делать, приходите к нам, к правозащитникам, в независимые профсоюзы, в данном случае в РЭП, который я представляю.

Давайте вместе защищать свои права. Зачем заранее признавать свое поражение? Давайте не будем платить ту надбавку, которую нам предлагают платить, и посмотрим, что из этого выйдет.

5. А если окажется, что сумма возмещения совсем небольшая?

Действительно может выйти, что жировка «тунеядца» получится не такой внушительной, ведь власти сначала обещают увеличить тариф только на некоторые услуги. К тому же скоро и всем белорусом грозит выход на 100-процентную оплату. Так, может, незачем городить огород?

— Власти специально разнесли вот эти все платежи, чтобы жировки не так резко ударили белорусов по голове. Ведь могли же, как и обещали, еще и медицину сделать платной с 1 января, и в транспорте ввести специальный проездной — билет тунеядца. Но, по всей вероятности, чиновники вспомнили ошибки 2017 года, — отмечает Леонид Судаленко. — 1 января 2019 года мы проснулись уже не в стране дармоедов, а в стране не занятых в экономике. Теперь власти будут смотреть, как белорусы поведут себя в нынешней ситуации. Проглотят или нет? Да, можно заплатить и смолчать, но мы тогда не увидим, что делать и куда двигаться дальше.