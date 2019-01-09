Блогеру Сергею Петрухину ограничили выезд за границу 6 9.01.2019, 17:55

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Сергей Петрухин

Власти продолжают давление на брестского блогера.

Как рассказал baj.by блогер Сергей Петрухин, решение ограничить ему выезд за пределы страны принял следователь Брестского межрайонного отдела Следственного комитета Андраник Хачатрян, который ведет его дело.

В июле 2018 года в отношении брестского блогера было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса РБ ( "оскорбление"). Основанием уголовного преследования стал пост Сергея Петрухина в социальных сетях о сотруднике милиции Николае Рабушко, который держал блоггеров (Сергея Петрухина и его коллегу Александра Кабанова) в служебной машине при температуре минус 27 градусов. В частности, в посте была написано, что "не каждый фашист может похвастаться таким подвигом".

После этого майор милиции Николай Рабушко, чье фото было помещено рядом с этим корреспонденцией в социальных сетях, и написал заявление, на основании которого в отношении Петрухина возбудили уголовное дело. Сам блогер не считает свое выражение оскорблением.

Именно по этому делу 30 августа проводился обыск в квартире Сергея Пятрухина, но, блогер с сентября ничего не знает о дальнейших действиях следствия.

Напомним, что 19 декабря прошлого года брестского блогера сняли с автобуса на белорусско-литовской границе в ходе пограничного контроля. Тогда никаких объяснений от пограничников Сергей Петрухин не получил, запрет на выезд оказалось для него неожиданностью. Блогер сообщил, что накануне поездки обращался в отдел принудительного исполнения Ленинского района Бреста, чтобы узнать о претензиях и предпринятом в отношении него дела.

"Тогда сотрудница учреждения сообщила, что все нормально. Да, на тот момент были невыплаченные штрафы, но срок еще не вышел и никаких подписок о невыезде я не давал ", - говорит Сергей Пятрухин.

Он считает, что ограничение на выезд за границу является местью со стороны правоохранительных учреждений, за то, что занимается разоблачением фактов превышения полномочий и других злоупотреблений со стороны представителей власти и силовых структур.