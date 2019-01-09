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Минское «Динамо» рассталось с российским легионером

  • 9.01.2019, 18:15
Артем Артемов

Контракт нападающего с Артема Артемова расторгнут по соглашению сторон.

Контракт российского нападающего Артема Артемова с минским «Динамо» расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба «зубров».

В форме «Динамо» уроженец Петропавловска-Камчатского Артем Артемов провел 10 матчей в чемпионате КХЛ и не набрал результативных баллов.

22-летний хоккеист выставлялся на драфт отказов, но ни один из клубов КХЛ не заинтересовался форвардом, после чего он был командирован в фарм-клуб «зубров» солигорский «Шахтер» и играл в белорусской экстралиге. Впрочем, здесь он также результативностью не отличился — в 11 поединках на его счету 1 (1+0) бомбардирский балл при показателе полезности «-5», 2 минутах штрафа и 27 бросках в створ ворот.


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