Brexit: правительство Британии проиграло еще одно ключевое голосование
- 9.01.2019, 18:26
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Тереза Мэй в течение трех дней должна раскрыть свой запасной план по выходу из ЕС.
Правительство Терезы Мэй сегодня потерпело второе поражение в парламенте Великобритании при утверждении процедуры дальнейших действий кабинета министров, касающихся Brexit.
Об этом сообщает «Европейская правда» cо ссылкой на Sky News.
Депутаты проголосовали за то, чтобы Тереза Мэй в течение трех дней раскрыла свой запасной план по выходу из ЕС, если ее соглашение с Брюсселем будет отклонено в парламенте на следующей неделе. За решение проголосовали 308 депутатов, против - 297.
Вчера парламент одобрил поправку к законопроекту, которая ограничивает полномочия правительства в налоговой сфере в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения.
Результаты этих голосований свидетельствуют, что большинство в Палате общин настроены против выхода из ЕС без соглашения накануне ключевого голосования в британском парламенте.
Премьер Британии ранее не исключала выхода без соглашения, если документ отклонят депутаты.