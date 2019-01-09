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Премьер-министр Польши: «Северный поток-2» является антиевропейским проектом

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  • 9.01.2019, 18:40
Матеуш Моравецкий
Фото: NurPhoto/Getty Images

Матеуш Моравецкий считает, что строительство «Северного потока-2» является примером непоследовательности ЕС.

Об этом премьер-министр Польши заявил в интервью CNBC.

По словам Моравецкого, «Северный поток-2» является антиевропейским проектом. «Это еще один пример того, как к государствам в похожих ситуациях относятся по-разному», — указал он.

Он напомнил, что несколько лет назад Еврокомиссия заблокировала проект «Южный поток» по «ряду соображений». Моравецкий указал, что в контексте «Северного потока-2» такие же аргументы были восприняты положительно.

В середине декабря Европарламент принял резолюцию, в которой призвал отменить реализацию проекта «Северный поток-2». Депутаты отметили, что Украина играет «решающую роль» в европейских сетях энергоснабжения, и выразили осуждение в связи со строительством трубопровода в обход нее. Кроме того, резолюцию против «Северного потока-2» приняла палата представителей США. В ней газопровод был назван «радикальным шагом назад» для энергетической безопасности Европы.


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