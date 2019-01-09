Завтра в Беларуси ожидается до -21°С 1 9.01.2019, 18:52

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В ночь со среды на четверг белорусов ожидает настоящий мороз.

Температура воздуха при прояснениях составит 16−21 градус ниже нуля. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

В четверг — облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 3−8 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью -9...15°С, при прояснениях -16...21°С, максимальная температура днем -7...13°С.

МЧС в крепкие морозы просит соблюдать следующие рекомендации:

По возможности не выходить на улицу или ограничить время пребывания на открытом воздухе.

Одеваться нужно многослойно, вместо перчаток носить варежки, выбирать обувь на толстой подошве.

Плотным шарфом можно прикрывать нос и рот.

Не употребляйте алкоголь и не курите.

Перед выходом на улицу намазать жирным кремом не закрытые одеждой участки тела.

С учетом сложных погодных условий ГАИ рекомендует водителям подготовить автомобили к морозам.

Перед поездкой следует заранее проверить техническое состояние автомобиля: в первую очередь проверить состояние аккумулятора, на работу которого негативно влияет мороз.

Также в зимнее время стоит пользоваться только качественной стеклоомывающей жидкостью, которая не замерзает при низких температурах.

Если вас ожидает дальняя поездка, не забудьте взять с собой теплые вещи и предметы, которые смогут помочь вам в случаях неисправности автомобиля (трос, лопата, провода для «прикуривания» автомобиля).

Чтобы не попасть в аварию, стоит строго соблюдать правила дорожного движения и внимательно оценивать метеорологические условия и состояние дорожного покрытия.

Напомним, что уже в выходные дни погодные условия на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся из Западной Европы, которые принесут осадки, и морозы ослабеют.