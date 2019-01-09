В РФ загорелся завод промышленного цинкования 6 9.01.2019, 18:59

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Площадь возгорания на промышленном предприятии достигает уже 7 тыс. кв. м.

В селе Покровка Оренбургской области произошел пожар на заводе промышленного цинкования. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

По информации спасателей, загорелся цех горячего цинкования. Пожару был присвоен второй повышенный номер сложности. В борьбе с огнем принимает участие спецтехника.

По словам источника «Интерфакса» в оперативном штабе, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м. «Пожарные тушат возгорание в одном из цехов предприятия, где предварительно было налажено производство цинка. Весь персонал эвакуирован. Пострадавших нет», — рассказал собеседник агентства. Однако позднее в пресс-службе МЧС сообщили, что площадь возгорания увеличилась и достигла уже 6 тыс. кв. м. В то же время издание Orenday утверждает, что площадь пожара составляет порядка 7 тыс. кв. м. На месте пожара слышатся хлопки, поселок Покровка затянут едким дымом. Видео, на котором видно пламя на заводе, издание опубликовало в YouTube.

В октябре 2018 года крупный пожар произошел на заводе уральской горно-металлургической компании (УГМК) «Электроцинк» во Владикавказе. Площадь пожара достигла 4,5 тыс. кв. м, цеха завода частично обрушились. Один из пожарных погиб во время тушения, еще двое пострадали. В декабре УГМК приняла решение о консервации завода.