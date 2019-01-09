Азаренко vs Соболенко: кто прогрессировал быстрее? 9.01.2019, 19:24

Виктория Азаренко и Арина Соболенко

Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Сравнение успехов белорусских теннисисток.

Арина Соболенко уже, надо признать, достигла немалого. Но что, если сопоставить ее нынешние успехи с теми, которых добилась к двадцати с половиной годам Виктория Азаренко? В чью пользу будет сравнение?

Прежде всего, заметим: первый взрослый турнир экс-первая ракетка мира сыграла еще в конце 2003 года, в следующем — провела таковых пять. В сравнительной графике указано, что она к своему 20-летию успела провести шесть сезонов среди профессионалов, однако по факту полных из них у нее столько же, сколько и у Соболенко. Так что двигались наверх они почти параллельными курсами (в отличие, скажем, от Александры Саснович), и вполне корректно сравнивать их достижения, пишет «Прессбол».

У Арины очевидно прорывным получился минувший сезон, когда она приросла в рейтинге ВТА почти на семь десятков позиций. Тогда же, то есть в 2018-м, она выиграла первые два турнира — в Нью-Хейвене и Ухани. Во многом благодаря чему, собственно, и взобралась на рекордное в карьере место в женской мировой табели — 11-ю. Куда, кстати, и вернулась после завоевания первого титула уже в 2019-м — в Шэньчжени.

Что касается Азаренко, то она через два месяца после достижения 20-летия даже успела подняться на 6-ю строчку. Там продержалась всего неделю, правда, ближе к концу сезона еще в трех редакциях рейтинга занимала данную позицию. А завершила она год, замкнув топ-10.

Очевиднее всего преимущество Вики в выступлениях на турнирах "Большого шлема". Это, в сущности, и позволило ей быть настолько впереди более юной соотечественницы в графе «призовые»: там неизменно разыгрывается самый большой куш — как очковый, так и денежный. Тут ведь, к слову, надо учитывать, что фактически все устроители соревнований с определенной периодичностью поднимают призовой фонд; организаторы открытых чемпионатов Австралии, Франции, Великобритании и США — здесь не исключение. А значит, у Арины сейчас больше возможностей заработать, чем было у Виктории. Тем не менее Азаренко уже имела на счету сумму за три миллиона.

Перейдем к конкретным примерам, если ведем речь о турнирах «Большого шлема». Азаренко к сегодняшним годам Соболенко успела трижды дойти до четвертьфиналов — по разу на «Australian Open», «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне». Стадия четвертого круга же, которая является пока наивысшим результатом Арины (туда она вышла на «US Open»-2018), была облюбована Азаренко еще в восемнадцатилетнем возрасте на том же «US Open». На каждом из четырех «мейджоров» она добиралась до второй соревновательной недели.

Впрочем, то, насколько преобразилась Соболенко нынче, очевидно. Если она дальше продолжит прогрессировать теми же темпами, ей по силам не только угнаться за успехами старшей соотечественницы, но и перегнать их. В топ-3 рейтинга ВТА Азаренко вошла лишь в возрасте 22 и пары месяцев. Почти в это же время, незадолго, до 22-летия, впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема» — на «Уимблдоне»-2011.

Так каким для Соболенко получится 2011-й и, в частности, стартующий уже через несколько дней открытый чемпионат Австралии?