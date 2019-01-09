Эрдоган предложил заменить полиэтиленовые пакеты авоськами из конопли 2 9.01.2019, 19:32

Президент Турции объявил войну пластиковым пакетам.

Об этом сообщает РБК со ссылкой она Anadolu.

«Пластиковые пакеты не могут разложиться в земле за 500, 750 и 1000 лет. Мы решительно объявляем им войну», — сказал глава государства. По словам Эрдогана, в его детстве родители плели из конопли сумки-авоськи, которые не выбрасывались, а использовались снова.

Эрдоган отметил, что из-за «врагов, которые прикидываются друзьями», конопля в Турции больше не выращивается. В настоящий момент конопля и продукция из нее импортируются, указал глава государства. При этом он выразил надежду, что Министерство сельского хозяйства Турции предпримет шаги для возобновления производства конопли.

С 1 января в магазинах Турции полиэтиленовые пакеты стали платными. Представитель Министерства окружающей среды и урбанизации указывал, что в первый день действия нового закона спрос на пластиковые пакеты сократился на 70%.