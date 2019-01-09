Переезжать нельзя оставить Антон Орехъ

9.01.2019, 19:54

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Что будет жителями взорвавшегося дома в Магнитогорске?

Решение о том, сносить дом на улице Карла Маркса в Магнитогорске должны принимать сами жители этого дома. Конечно, есть мнение губернатора, есть выводы экспертов и есть еще куча рациональных или эмоциональных доводов в пользу того, что никакой опасности нет и жить в несчастном доме можно. Но жить в нем будет не губернатор. Жить в этом доме будут не эксперты. И не мы с вами. Это к вопросу о том, что петицию за снос подписали уже десятки тысяч человек. Но мы, сидя в своих крепких и счастливых домах, подписывать можем все, что угодно, и никто из нас в знак солидарности с магнитогорцами в этот взорванный дом по доброй воле не поедет. Поэтому в море абстрактных рассуждений есть судьбы и чувства десятков конкретных людей, чья жизнь реально разделилась на до и после. У них может быть обычный человеческий страх. Им ежедневно придется проходить по тому месту, где была арка и обвалившийся подъезд. Где жили их соседи и друзья. Это каждый день будет напоминать им о трагедии. Но есть и чисто практические соображения. Экспертиза говорит, что дом безопасен, но мы же знаем, как у нас проводят экспертизы и не привыкли им доверять.

Почти все, что в России обрушилось и сгорело, тоже проходило какие-то экспертизы – и что? С момента трагедии не прошло и десяти дней – можно ли за это время провести действительно полномасштабную скрупулезную экспертизу? Могут ли жители быть уверенными на сто процентов, что дом не пойдет трещинами, что в нем что-нибудь еще внезапно не отвалится. Но сейчас к ним приковано внимание всей страны, а через пару месяцев про них все забудут, и вот тогда ни про какое расселение и речи уже не зайдет. Наверняка есть среди жильцов дома и такие, кто ничего не боятся, никуда с привычного места уезжать не хотят и всё их устраивает. Ради бога! Их мнение тоже необходимо учесть. Хотят остаться – пусть остаются, тем более когда губернатор и эксперты уверены в безопасности строения. Но если человек хочет переехать, ему надо помочь.

Понятно, что время сложное, деньги в стране внезапно закончились, но, так или иначе, граждане доверили властям свою безопасность и свои жизни, а власти эту безопасность не обеспечили. Был ли это теракт, был ли это взрыв газа – но людей не уберегли. А раз не уберегли – то помогайте им теперь наладить жизнь заново. На прежнем месте или в каком-то другом. Но решающее слово должно быть за жителями дома. А мнение начальства и выводы экспертов – это уже справочная информация.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»