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Как выглядели самые лучшие интерьеры минских квартир в 90-е

  • 9.01.2019, 20:07
  • 3,034

Что считалось шиком четверть столетия назад?

В начале-середине лихих 90–х в Минске печатался журнал «Наш дом» о том, как лучше вести домашнее хозяйство. Одно время его учредителем даже было Министерство жилищно-коммунального хозяйства, но все равно журнал выходил очень нестабильно (денег мало, бумаги нет, типографии требуют все больше). И все равно в каждом выпуске на цветных обложках публиковались фотографии интерьеров квартир минчан. The Village Беларусь посмотрел, что считалось шиком четверть столетия назад.

Редакция «Нашего дома» даже устроила конкурс на лучшую квартиру, и минчане принялись присылать снимки своих жилищ. Обильная отделка деревом, телевизоры «Шилялис» на кухне, ковры на стенах, кассетные магнитофоны и очень много резных поделок из дерева. Шик! А победителю конкурса достался цветной телевизор «Горизонт».

В семье Александра и Тамары Капленковых трое детей, появился первый внук. Понятно, растить ребятишек и обставлять квартиру — дело весьма сложное. Но у хозяина и хозяйки прекрасные руки, они сумели отлично справиться с этой задачей. Александр смастерил всю кухонную мебель, кровать, оправы для зеркал и часов и многое другое, что представлено на фотоснимках. У Тамары хорошо получается шитье, как, например, покрывало для кровати. Обилие зелени, чистота и порядок в доме — тоже ее заслуга». Спальня обычно обставляется более сдержанно и строже других комнат. В семье Капленковых отошли от таких традиций, и получилось, как видите, неплохо.

С квартирой минчанина Cергея Новика, представленной на этих фотографиях, мы знакомили читателей в минувшем году. Однако Сергей без дела сидеть не привык и за прошедшее время сделал мебель для гостиной, закончил оборудование балкона, который тут же начали обживать ребятишки. Была у нас еще одна веская причина вернуться в эту семью. Дело в том, что жюри конкурса на лучшую квартиру, оформленную руками хозяев, который проводила наша редакция, признало С.Новика победителем. Спонсор конкурса — Сберегательный банк республики — «оценил» мастерство Сергея цветным телевизором «Горизонт».

Все, что вы увидите на последующих страницах, сделано руками Чеслава Черновского — преподавателя производственного обучения одной из школ Витебска. Не станем ничего комментировать, результаты труда говорят сами за себя. Надеемся, члены жюри конкурса на лучшую квартиру, который журнал продолжает и в этом году, оценят работу по достоинству.

По аналогии с известным выражением можно сказать: в доме всегда есть место для фантазии. Надежда Клещенок обрамила шторами фрагмент фотообоев, и в «окошке» далекой от моря и гор минской квартиры появился черноморский пейзаж. Не согласилась она и с традиционным расположением шкафа доя одежды, занимавшим много места у одной из стен. Ему на смену пришли два небольших шкафчика с антресолями. В прихожей стало больше простора и уюта. Возможно, стенки «под мрамор» и непривычны для кухни, но в сочетании с тем оформлением, которое вы здесь видите, смотрится это помещение оригинально и привлекательно.

Специалисты советуют «не перебирать» с оформлением стен квартиры «под дерево». Есть риск, что комнаты будут похожи на служебные кабинеты. Минчанин М. Асташенок, как видите, благополучно миновал эту опасность.

Просторная прихожая — мечта многих потенциальных и уже состоявшихся новоселов. Редко кто, однако, задумывается, а нужно ли вообще это помещение в современной городской квартире, каким целям оно служит, какие функции выполняет. Конечно, если в двухкомнатных «хоромах» живет, например, семья из пяти человек, то прихожая, в зависимости от обстоятельств, может превратиться в спальню, библиотеку, даже кладовую. А если в семье три человека и столько же или больше комнат и у каждого есть свой просторный «угол», в котором без проблем размещается все необходимое для комфортного быта? Тогда роль прихожей сводится к гардеробной, где оставляют на время верхнюю одежду, обувь. Ясно, отводить для этих целей большую площадь не имеет смысла.

Подобные соображения подтолкнули к конкретным действиям минчан САШУ И НАДЮ, планировавших серьезный ремонт своей трехкомнатной квартиры. В результате перепланировки прихожая у них практически исчезла и гостиная или, как говорят, зал начинается сразу за входной дверью. Зато площадь ванной комнаты увеличилась раз в пять. В нее свободно «вписалась» современная импортная ванна, хватило места для стиральной машины, туалетного уголка с большим зеркалом и прочих удобств.

Обратите внимание на кухонную вытяжку над газовой плитой. Она отводит копоть, гарь от плиты прямо в вентиляционный канал и потому воздух на кухне так же свеж, как в комнатах.

Говорят, сапожник часто остается без сапог. К Станиславу Гришкевичу подобное замечание не отнесешь. В рабочее время он учит молодежь одного из минских техникумов основам художественного мастерства, а свободные часы отдает обустройству садового домика. Не знаю, показывал ли его Станислав Владиславович своим студентам, но экскурсия туда пошла бы на пользу любому хозяйственному человеку. В этом домике найдется что посмотреть и перенять, кое-что встретите только здесь и нигде больше. Если мебель, сделанная своими руками, не редкость, то, например, словленная прямо в комнате рыба — факт необычный. Нет тут, однако, ничего сверхъестественного. Вокруг дома и под одним из помещений С.В.Гришкевич вырыл водоем, где неплохо разводятся карпы и караси.

В этом домике и вокруг него все подогнано, отлажено, отшлифовано, и даже самый придирчивый критик не найдет изъяна в работе хозяина.

В каждой комнате садового домика С.В.Гришкевича есть что-нибудь оригинальное: необычные витражи, мебель, цветовое решение стен. Даже окна здесь имеют нестандартные размеры.

Природный материал в интерьере — так коротко можно объединить в одном названии сюжеты этих снимков, сделанных в квартире Виктора Сафроненко. но чтоб превратить корягу, сучок, ветку в настоящее произведение искусства, нужно любить природу и смотреть на нее глазами художника, иметь умелые руки. Виктор Михайлович этими качествами не обделен. Хозяин очень умело и со вкусом оформил обычно пустующий угол прихожей. А всем, кто хочет пойти по его стопам, порекомендую познакомиться с книгой В.М.Сафроненко «Вторая жизнь дерева».


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