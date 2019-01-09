Два белорусских стартапа названы самыми инновационными на выставке в Лас-Вегасе 9.01.2019, 20:19

Белорусов отметили на крупнейшей выставке потребительской электроники в мире.

Два белорусских стартапа получили звание Innovation Awards на крупнейшей технологической выставке CES, которая проходит в Лас-Вегасе.

Об этом сообщается на сайте ПВТ.

Умный костюм Teslasuit был признан самым инновационным продуктом в категории виртуальной и дополненной реальности. Сервис мониторинга женского здоровья Flo выиграл в номинации "Программное обеспечение и мобильные приложения".

Гендиректор Flo Дмитрий Гурский, комментируя победу, признался, что очень счастлив получить такое признание. "CES — одно из самых ярких профессиональных мероприятий, объединяющее лучшие умы и идеи технологической индустрии", — добавил он.

CES — это крупнейшая выставка потребительской электроники в мире.