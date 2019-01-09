закрыть
9 января 2019, среда, 21:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Китай выпустит из своих концлагерей две тысячи казахов

  • 9.01.2019, 20:21
  • 1,885

Всего же в концлагерях КНР содержатся сотни тысяч этнических казахов и уйгуртов.

Китайские власти разрешили 2 тыс этническим казахам в автономном районе Синьцзянь отказаться от гражданства КНР и покинуть страну. Об этом пишет liga.net со ссылкой на AP.

Казахстан и Китай - важные друг для друга торговые партнеры, и содержание казахов, уйгуртов и других представителей этнического меньшинства в китайских концентрационных лагерях болезненно воспринималось казахстанской стороной, пишет источник.

По этой причине в КНР согласились освободить более 2 тыс казахов, без уточнения, кто именно и почему может уехать на свою родину.

В прошлом китайские власти проводили масштабную слежку с последующим задержанием этнических казахов по национальному признаку. Таким образом, в концентрационных лагерях КНР в Синьцзяне оказались сотни тысяч казахов.

Тем, кому удалось из них выбраться, рассказывают, что их заставляли отказаться от своей культуры и религии и принять политическую идеологию КНР.

По сообщениям СМИ, Китай проводит жесткую политику в отношении этнического меньшинства в Синьцзяне из опасений сепаратизма и экстремизма.


популярное за неделю

Мнение

Коллективный Путин
Коллективный Путин Лилия Шевцова
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья Леонид Гозман
Осень патриарха
Осень патриарха Игорь Эйдман
«Тунеядцев» надо защищать
«Тунеядцев» надо защищать Михаил Пастухов