Китай выпустит из своих концлагерей две тысячи казахов 9.01.2019, 20:21

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Всего же в концлагерях КНР содержатся сотни тысяч этнических казахов и уйгуртов.

Китайские власти разрешили 2 тыс этническим казахам в автономном районе Синьцзянь отказаться от гражданства КНР и покинуть страну. Об этом пишет liga.net со ссылкой на AP.

Казахстан и Китай - важные друг для друга торговые партнеры, и содержание казахов, уйгуртов и других представителей этнического меньшинства в китайских концентрационных лагерях болезненно воспринималось казахстанской стороной, пишет источник.

По этой причине в КНР согласились освободить более 2 тыс казахов, без уточнения, кто именно и почему может уехать на свою родину.

В прошлом китайские власти проводили масштабную слежку с последующим задержанием этнических казахов по национальному признаку. Таким образом, в концентрационных лагерях КНР в Синьцзяне оказались сотни тысяч казахов.

Тем, кому удалось из них выбраться, рассказывают, что их заставляли отказаться от своей культуры и религии и принять политическую идеологию КНР.

По сообщениям СМИ, Китай проводит жесткую политику в отношении этнического меньшинства в Синьцзяне из опасений сепаратизма и экстремизма.