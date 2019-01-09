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Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов

  • 9.01.2019, 20:37
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Анатолий Лукьянов

Анатолию Лукьянову было 88 лет.

Последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов умер на 89-м году жизни. Об этом сообщила РБК его дочь, юрист Елена Лукьянова.

По ее словам, Анатолий Лукьянов умер 9 января в Москве. «Он тяжело болел», — добавила она.

Анатолий Лукьянов родился в Смоленске в 1930 году. Уже в 1943 он начал работать на оборонном заводе. Школу он окончил после войны, в 1948 году. В 1953 году Лукьянов окончил юрфак МГУ. С 1984 года он был депутатом Верховного совета СССР. В марте 1990 года, после того, как Михаил Горбачев был избран президентом СССР, Лукьянов сменил его на посту председателя Верховного совета.


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