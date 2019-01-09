Белорусские волейболисты могут выйти на чемпионат Европы 9.01.2019, 20:42

Для этого белорусам нужно победить сегодня норвежцев с любым счетом.

В заключительном матче в группе "Е" квалификации на ЧЕ-2019 по волейболу среди мужских команд сборная Беларуси сыграет в гостях с норвежцами.

Победа с любым счетом гарантирует нашим соотечественникам путевку на чемпионат Европы, передает pressball.by.

Поражение со счетом 2-3 определяет белорусов на второе место — в этом случае для выхода на "Евро" им нужно попасть в пятерку лучших из семи команд, которые также займут в группах вторые места.

Поражение со счетом 1-3 или 0-3 по партиям оставляет сборную Беларуси без финальной части ЧЕ-2019.

Группа "Е": Испания — 14 очков (6 матчей), Беларусь — 11 (5), Норвегия — 8 (5), Грузия — 0 (6).