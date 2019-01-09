Туркменский многополярец Телеграм-канал «СерпомПо»

9.01.2019, 21:07

Кое в чем российская «многополярия» идет с туркменской на рысях ноздря в ноздрю.

Вчера мы писали о приключениях лавровской "многополярности" в Африке, но она столь быстро шагает по планете, что уже пришла в Среднюю Азию. И мы следом за ней – записать ее новые невиданные достижения.

В государстве туркмен всем госучреждениям предписано сменить портреты главного бая - Гурбангулы Бердымухамедова. Приказано, чтобы на новых портретах он был непременно с проседью.

Видно, серебристый волос должен символизировать мудрость, а с другой стороны показывать результат неустанных трудов "на галерах" во имя туркменского народа.

Портрет с проседью стоит 5 манат (95 рублей), а моложавый, с волосом цвета ворона крыла, идет со скидкой – по 4 маната за штуку.

Между прочим, у туркменского бая его портреты должны висеть во всех госучреждениях и даже в салонах самолетов. Вот порядки установили! А в конце 2017 года, как сообщает радио "Свобода", "нескольких школьников арестовали за оскорбление портрета президента. По утверждению источника … учащиеся получили по 3–5 лет тюремного заключения".

Но здесь нам придется затормозить. Потому что туркменская многополярность прямо упирается в российскую – с ее планами установить наказание за оскорбление власти в интернете (закон "псаря" Клишаса – Боковой – Вяткина). Сегодня, как раз эту инициативу поддержал Комитет Госдумы по безопасности.

Так что российская многополярность не дает вырваться вперед габонской и туркменской. Россия идет с ними на рысях ноздря в ноздрю.

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