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Видеофакт: В Тихом океане дрейфует cудно с тысячами автомобилей Nissan

  • 9.01.2019, 21:17
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На борту судна находятся 3804 авто.

В Тихом океане дрейфует большое судно с 3,5 тыс. автомобилей Nissan на борту, пишет abw.by со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что в конце декабря на корабле Sincerity Ace длиной 198 м произошел крупный пожар. Все члены экипажа (21 человек) судно покинули. С тех пор корабль движется по течению, есть информация, что он продолжает гореть.

16 моряков удалось спасти, четверых спасатели обнаружили без признаков жизни, одного до сих пор ищут.

Судно вмещает 5,2 тыс. автомобилей, на борту находятся 3804 единицы легковых авто, из них 3,5 тыс. - марки Nissan.

"На данный момент у нас нет информации о состоянии автомобилей. Мы переживаем за членов экипажа и за безопасность спасателей", - приводит портал Automotive News слова представителя автоконцерна.


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