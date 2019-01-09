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Банк России перевел 15% резервов в юань и потерял $5 миллиардов

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  • 9.01.2019, 21:37
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Фото: Global Look Press

Политика дедолларизации до центрального банка РФ и ударила по золотовалютным резервам страны.

Политика дедолларизации, провозглашенная высшим российским руководством в прошлом году, докатилась до центрального банка и ударила по золотовалютным резервам страны, передает finanz.ru.

Банк России в рекордных объемах распродает доллары США и скупает юани, доля которых в ЗВР за год подскочила в 147 раз.

На начало июля 2018 года ЦБ держал в юанях 14,7% от резервов, или 67 млрд долларов, следует из ежеквартального отчета квартального отчета регулятора.

Вложения в юань растут в геометрической прогрессии. В третьем квартале прошлого года ЦБ купил китайской валюты на 3,9 млрд долларов, в четвертом - на 8 млрд, в первом квартале прошлого года добавил в игру еще 11 млрд, а прошлой весной, после очередного раунда ужесточения санкций США, провел рекордную закупку на 44 млрд долларов.

Следуя установке на дедолларизацию, Банк России сделал ставку на Китай, но рынок форекс двинулся в противоположную сторону и принес центробанку многомиллиардные убытки на курсовых разницах.

Уже в конце июня на фоне торговой войны КНР с США юань начал стремительно дешеветь: если в первой половине года курс колебался около 2-летних максимумов между 6,2 и 6,4 юаня за доллар, то к началу сентября приблизился к 6,9 юаней за доллар, а в ноябре едва не коснулся отметки в 7 юаней.

За июль-декабрь вложения ЦБ в юани обесценились на 2,3%, или 1,5 млрд долларов.

Если же учитывать средний курс на период активных покупок центробанка, то потери достигают 7,5%, или 5 млрд долларов.

Этот убыток не удалось перекрыть даже за счет процентного дохода по китайским ценным бумагам: он составил 3,2% годовых или 2,1 млрд долларов в денежном выражении.

При управлении резервами ЦБ ведет политику диверсификации, объясняла 18 октября глава центробанка Эльвира Набиуллина.

Целью, по ее словам, является «обеспечить сохранность» резервов в условиях рисков - «геополитических, экономических и финансовых».


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